基隆查獲11.88公斤「不明豬肉製品」共25包封緘送驗

▲移民署在基隆瑞芳查獲11.88公斤不明豬肉製品。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪、鄒鎮宇／基隆報導

移民署北區事務大隊基隆市專勤隊26日於新北市瑞芳區越南食品專賣店查獲一批來源不明且標示不清肉類加工食品，隨即通報新北市政府衛生局到場協助，衛生局也確認該批物品來路不明，立刻封緘待驗。移民署表示，將持續全力追查，杜絕非洲豬瘟疫情擴散。

基隆市專勤隊查獲4項未有中文標示之肉類產品，包括圓柱狀火腿8包、圓餅狀火腿13包、香腸2包、不明肉品2包，共25包，總計11.88公斤。由於查獲肉類包裝無標示生產地或進口來源，有些甚至包裝上無任何說明，據現場方姓負責人推稱，相關肉品是向雲林地區越南籍人士購買，但卻完全提不出單據，因此全數遭封緘待驗。

▲查獲的「不明豬肉製品」共25包已封緘送驗。（圖／記者張君豪翻攝）



另外，該隊在台北市士林區一間美甲店查獲一盒越式月餅，店長表示是越南友人贈送，不知來源，經查察人員解釋後，為配合我國防疫政策，願意帶回供衛生機關檢驗，並提供相關人士聯繫方式，該隊亦送交基隆市衛生局食品管理科檢驗。

基隆市專勤隊隊長吳鈞城表示，將加強把關防堵非洲豬瘟，不容有任何破口，呼籲民眾及肉品製造加工、餐飲業者，輸入肉製品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定，檢疫物將依法沒入銷毀；另依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科罰金新台幣300萬以下罰金，請民眾切勿以身試法。

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