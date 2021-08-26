天氣熱口罩戴不住！人妻「貼1片」汗水秒吸光　網驚：安全帽也能貼

▲選17公分以下才不會露出口罩。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

這幾天屢創高溫，很多人口罩快要戴不住，最崩潰的是下巴還會積一堆汗水搞得濕悶難耐！一名女子分享她自創的吸汗妙招，「經過兩個月的測試！我發現這個辦法！舒適感大爆發」，吸水力與便利度都比衛生紙好太多。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，她近期使用「下巴用吸水棉片」徹底改善口罩積汗水的問題，以前都用衛生紙墊在下巴，但面紙容易起屑、滑動，用沒多久就要一直更換或調整，後來改成使用下巴吸水棉片，也就是女性生理用品「護墊」，直接貼在口罩內層，下巴積水的困擾竟意外解決。

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原PO指出，護墊便利商店都有販售，取得容易價位也不貴，但在挑選上有幾個小技巧，建議選取「棉柔表層、長度不超過17公分」，盡量選擇無香味的款式，才不會聞久了頭暈，「安全帽額頭處、腋下，都能反黏一片，吸水效果極佳」，但在工地上班的老公試用後表示，「在工地的汗，用夜用加長型都止不住」；不過這方法也有缺點，貼上後口罩會更貼合臉，稍微影響到呼吸的順暢度。

▲安全帽也能貼。（圖／翻攝自爆廢公社）



照片曝光網友笑回，「安全帽前額也貼這個，吸汗又不脫妝」、「可以用涼感衛生棉，對很會流汗的人來說可能會有改善」、「我是會墊在鞋子裡，因為我超會流腳汗的，這樣鞋墊不會長細菌腳就不會臭」、「護墊都不是原本作用好用XD」、「工地可以用產褥墊」、「我也是在外面曬太陽的工作...這個方法其實我在半年前就開始用了。」