進陸製醫療口罩3千片　以8元~14元加價賣...起訴後超剉當庭認罪

▲北市3男利用國內醫療口罩供給短缺且採實名制，竟從大陸進口罩藉此哄抬價格。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

去年新冠肺炎疫情引發口罩荒！北市施男看準國內醫療用口罩供給短缺，採口罩實名制方式，一罩難求，竟未經核准擅自從大陸買進3150片「medical mask」的醫療口罩，交給莊女轉售。唐男、林男將口罩以每片10到14元價格銷售，藉此哄抬防疫物資的價格。士林地院依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，各處3月到6月有期徒刑。

行政院去年1月31日起全數徵用國內口罩工廠生產的一般醫用口罩、外科手術口罩，衛生福利部也在去年3月10日公告一般醫療用口罩為防疫物資，因國內醫療用口罩供給短缺，一律採口罩實名制方式供給，每片口罩價格為5元。

沒有藥商資格的施男看準「疫情商機」在去年4月16日前不詳時日，從中國大陸進口含有外盒包裝載明「medical mask」的醫療口罩，在去年4月16日於不詳時間點，將口罩交給莊姓女友人。

莊女拿到口罩後，在新北市樹林區某地，交付3150個，當中150個以8元計價、3000個以9元計價賣給唐男。唐男拿到口罩後，立刻將口罩以1片10元賣給住新北市三重區友人林男家。

▼林男等人開庭均認罪。（圖／翻攝自pixabay）

林男在4月間在北投住家，以通訊軟體LINE以暱稱「沖健兒"RacingSteven"」在LINE群組「北投復興男人幫」張貼4張口罩的照片，並寫上口罩1包50個等訊息，以單片14元的價格銷售，以此方式哄抬防疫物資。

經北投分局警員執行網路巡邏發現，佯裝為買家向林男表示購買口罩2000片，後持法院核發的搜索票分別搜索林男位在新北市三重區及北市北投區及唐男位在北市北投區住處、當場從林男住處扣得口罩2000 片、在唐男住處扣得「medical mask」字樣的外盒63個。

林男等人驚覺大事不妙，法院一開庭就當庭認罪，與檢察官審判外進行協商達成認罪協商。法官最後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處施男有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，並應支付公庫50萬元；林男判有期徒刑3月，可易科，緩刑2年，向公庫支付3萬元；唐男處有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年，向公庫支付3萬元；莊女另日宣判。

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