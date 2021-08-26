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朋友借20萬竟月還100　他討債反被嗆「沒只還10元已經很好了」

▲▼小白臉,討錢,錢,台幣。（示意圖／資料照片）

▲朋友借20萬「月還100」，他2年後討錢反被嗆「沒還10元已經很好了」。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

不論是朋友借錢，還是跟朋友借錢，都容易成為友誼破裂的導火線。一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，他的朋友2年前跟他借了20萬元，不料還錢時卻還得心不甘情不願，甚至酸他「沒有一個月只還你10元，已經對你很好了」。貼文一出立刻引發熱烈討論。

原PO在爆料公社貼出，與朋友的對話截圖，可以看見他質問朋友，20萬是不是故意每個月還100元，沒想到朋友聽了直接嗆他「不爽什麼啦，我是沒有還你錢嗎，我也沒說要多久還你啊」、「不爽告我啊，我沒有一個月只還你10元，已經對你很好了」。

▲▼友借20萬每月只還100元，還叫囂「沒只還你１０元已經對你很好了！（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO與朋友的對話截圖。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO苦笑說，當初要不是朋友求救，說真的有急事要用錢，他才點頭同意借錢，沒想到事後會是這種態度，「當初只有line有記錄，他還叫我去告他，這樣可以嗎？」

其他網友看了文章後紛紛表示，「投資有賺有賠，借錢要得很卑微」、「每個月還100，一年1千2，傻眼」、「現在這個年代是欠錢的比較兇」、「現在都是欠錢的最大，直接提告民事，要求限期償還，期限內不還還有利息可以拿」。

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