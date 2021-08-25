扯！三重警深夜抓違規累爆…平均每4分鐘就有1部車闖紅燈

▲三重警加強執法。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新冠疫情逐漸緩解，民眾開始趴趴走，隨之而來的就是噪音及交通事故問題…新北市三重警方進行日前進行為期3天的加強執法，從晚間10點至翌日清晨6點，針對轄內環河南、北路、堤外便道及周邊較常出現上述違規狀況道路取締！一共告發闖紅燈348件，也就是說，平均每4分鐘就會有一部車輛闖紅燈。

本次執法成效共計通報改裝非檢驗合格排氣管汽、機車43輛、告發闖紅燈348件、無照或越級駕駛84件、未戴安全帽38件及超速63件；有關改裝車致生噪音部分將移請環保局依權責進行後續裁處。

▲三重警強力執法，告發闖紅燈348件，平均每4分鐘就有1車闖紅燈，令人擔憂。（圖／記者陳雕文翻攝）

三重分局表示，超速、闖紅燈及未戴安全帽都是在交通事故容易導致嚴重危害的因素，而機車在車禍中往往受到更大的身體傷害；每日22時至翌日06時駕駛改裝排氣管之車輛行駛於道路，不但是民眾厭惡的行為之一，亦違反「噪音管制法」第8條公告事項規定，只要確定使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，即由環保局按次逕行裁處3千元，並無再行通知噪音檢測事宜。

警方提醒，家中如有未成年少年，暑假期間應多注意夜間去向，如遭查獲未成年無照駕駛，除依「道路交通管理處罰條例」第21條第1項告發外，必要時將依同條例第85條之2移置保管車輛；另車輛所有人如有允許未成年無照駕駛之行為，亦將依該條例第21條第5項規定，處6千元以上1萬2千元以下罰鍰。