川普呼籲支持者「去打疫苗」　鋼鐵川粉當場噓爆

▲美國前總統川普在造勢活動上,呼籲支持者打疫苗。(圖/路透社)



記者林彥臣/綜合報導

台灣半年來一直為疫苗供應問題所苦,可是美國還是有許多「疫苗懷疑論者」,堅持拒絕接種任何疫苗,美國前總統川普卸任後,依舊持續他的造勢演講行程,在阿拉巴馬州(State of Alabama)呼籲支持者去打疫苗,沒想到卻被他的鋼鐵川粉當場噓爆。

川普在演講中表示,「我建議你各位啊,去打疫苗吧!我已經打過了,真的很棒!去打疫苗吧!」沒想到一聽到關鍵字,台下的鋼鐵川粉直接發出噓聲。

Trump advises his audience in Alabama to take the Covid vaccine pic.twitter.com/aaxQfnnxoh