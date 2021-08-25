「國民黨顯然在愚弄人民」　民進黨：吃美牛為何反美豬？

▲民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨將針對公投議題發起抗爭行動，民進黨發言人謝佩芬25日表示，國民黨顯然是在愚弄人民，為何吃美牛卻反美豬，完全把公投議題當主席選舉鬥爭工具，民進黨呼籲藍營不要雙重標準，停止操作公投議題。

謝佩芬表示，有注意到國民黨正在進行主席選舉，而現任主席江啟臣可能選情緊張，近期發起很多對於公投議題的行動，不過看起來是把公投議題當成主席選舉鬥爭工具。

謝佩芬說，日前才看到國民黨公職公開支持吃美牛，現在卻反美豬，國民黨吃美牛又反美豬，完全是雙重標準，為反而反、毫無立場跟標準可言，顯然是在愚弄人民，為何國民黨可以吃美牛卻不能吃美豬？

謝佩芬指出，國民黨是憑藉什麼科學證據，還是因為選舉關係可以睜眼說瞎話，台灣疫情還是疫情警戒中，全台都在防疫，但身為國民黨一級主管的市議員羅智強，卻可以進行政治環島活動，難道沒有這個環島就不能討論公投，應該減少防疫破口，不要只顧自己的利益。

謝佩芬認為，國民黨的公投討論已經走味，不惜吃美牛反美豬，迎合特定族群立場，國民黨反美豬也反美，民進黨要再次呼籲國民黨，不要雙重標準，請停止操作公投議題當主席選舉的工具。