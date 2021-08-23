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賀錦麗出訪新加坡「會晤李顯龍」　霸氣承諾：維護南海自由航行

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出訪新加坡，會晤總理李顯龍。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出訪新加坡，會晤總理李顯龍。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出訪新加坡，與總理李顯龍和總統哈莉瑪（Halimah Yacob）進行會晤，會中主要提及阿富汗與南海兩大議題，賀錦麗在南海議題中，更直接承諾霸氣承諾，美國會堅定支持與印太盟友的承諾，包括維護南海自由航行。

根據《路透社》報導，賀錦麗與李顯龍在聯合記者會上表示，將會有充分的時間來分析撤軍阿富汗的背景。賀錦麗指出，美國現階段撤軍的工作，專注在撤離美國公民、幫助美國工作的阿富汗人士以及婦女、兒童等弱勢族群。

李顯龍則表示，希望阿富汗不再是恐怖主義的的中心，新加坡將派遣運輸機協助撤離工作。

對於印太戰略議題，賀錦麗強調並重申，與新加坡堅定的關係，並持續強化一個「自由開放的印太區域」的共同願景。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出訪新加坡，會晤總理李顯龍。（圖／路透）

▲《路透社》分析，新加坡是美國重要夥伴，但盡可能在美中之間尋求平衡。（圖／路透）

李顯龍表示，如何看待美國的決心和對該地區的承諾將取決於「美國今後的行動」，如何在該地區重新定位，如何與廣泛的朋友、夥伴和盟友接觸...... 。

《路透社》報導指出，新加坡不是美國的條約盟友，但仍然是美國在該地區最強大的安全夥伴之一，有著深厚的貿易關係，然而，新加坡也盡可能在美國和中國之間尋求平衡，不偏向任何一方。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出訪新加坡，會晤總理李顯龍。（圖／路透）

▲賀錦麗對於極具爭議的南海議題，則直接霸氣承諾維護自由航行權利。（圖／路透）

賀錦麗說，「我在會晤時重申了美國的承諾，也就是我們在印太地區的盟友和夥伴合作，維護基於國際秩序的規則以及航行自由，包括在南海的自由航行，」

極具主權爭議的南海，是一條具有潛在性石油與天然氣資源的戰略航道，中國、越南、菲律賓、台灣、馬來西亞和汶萊提出了相互競爭的主張。

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