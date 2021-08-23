「麟洋配」8／29金門行程曝　將搭吉普車繞行2金城+金寧

▲李洋、王齊麟8/29將現身金門 。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／金門報導

金門縣政府今（23日）下午召開「李洋及王齊麟返金行程協調會」，李洋及王齊麟兩人將於8月29日上午返金門，目前縣府已規劃於上午租用吉普車繞行金城及金寧市區。

今日麟洋配返金行程協調會由副縣長李增財主持，與會單位有李氏宗親會、金門體育會、金門酒廠、警察局、行政處、觀光處、主計處、中正國小、縣立體育場及教育處等單位，各單位皆踴躍出席，一同研商奧運金牌返金行程。

▲李洋及王齊麟返金行程協調會。（圖／記者林名揚翻攝）

李洋、王齊麟2人將於8月29日上午返金門，目前縣府已規劃於上午租用吉普車繞行金城及金寧市區。詳細路線將縣府於定案後向鄉親公布，也歡迎鄉親於當日上午於路線上一同熱烈歡迎奧運金牌返金門。

結束繞行街道行程後，將返回古寧頭雙鯉古地（關帝廟）及南山李氏家廟祭祀；並暫定下午2時召開縣府歡迎記者會，因礙於疫情影響，縣府將全程直播，讓鄉親們可於線上目睹奧運冠軍之風采。

▲2019年李洋拜會縣長。（圖／記者林名揚翻攝）

記者會結束後，縣府教育處則於金湖綜合體育館羽球館辦理「羽球選手見面會」，讓本縣學校羽球選手們可與兩位奧運選手分享互動；8月30日上午則為「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」抽籤活動。

李增財表示，本次兩位奧運金牌選手返金，是鄉親期待、羽球同好的期待、更是政府期待，讓我們一同迎接千年難得的奧運金牌返金。

▲109年離島運動會李洋及李芷蓁選手合照。（圖／記者林名揚翻攝）