國防部提2千億預算「量產飛彈」　黃奎博：蔡英文認為戰爭機率提高

▲總統蔡英文視導花防部。（資料照／國防部提供）

記者徐政璿／台北報導

針對國防部提出2千億量產飛彈的特別預算，政大國際事務學院外交政策研究中心主任、國民黨副秘書長黃奎博表示，支持依照台灣經濟實力規模以強化國防，不打腫臉充胖子，也支持以「 以實力換取和平」（peace through strength），尤其是針對國軍裝備和訓練的部分，與軍隊士氣極為有關，早已刻不容緩。

黃奎博指出，特別預算的動用應該具有「臨時性」，不宜動輒用特別預算去處理非臨時、非重大事項；這次2000億的特別預算，國民黨一定會認真替人民把關預算，確認使用特別預算與研發相關飛彈計畫的合理性及可行性，拒絕成為橡皮圖章，也絕對不讓沒有良好還債計畫的特別預算最後債留子孫。

黃奎博研判，看來蔡英文、蘇貞昌等人認為台海有戰爭的機率越來越高。他強調，一個巴掌拍不響，在民進黨政府與中共當局關係快速惡化時，台灣各界也應正視兩岸爆發衝突的可能性，思考如何透過政治對話、兩岸關係制度化，降低誤判。

國民黨主席江啟臣4月在國際民主聯盟（IDU）線上論壇曾主張，「競爭和合作並存」是當前兩岸唯一可行互動模式。國民黨反對共產主義，不怕衝突，但不輕啟戰端；推動兩岸繁榮，追求和平，但不為和平屈膝投降。

國民黨立委溫玉霞則說，民進黨政府這幾年的施政問題太大，不用等對岸飛彈來襲，光是萊豬、缺疫苗、慢紓困等問題，就會讓台灣爆炸了。