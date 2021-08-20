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疫情甘苦人多「春好芯」行善捐款　助6公益弱勢單位

▲疫情甘苦人多「春好芯」捐款助6單位

▲邱春華(中)捐贈善款給桃園市及時雨行善協會.。（圖／春好芯提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情甘苦人激增，惟保有「存好心」持續行善，才能積累更多善能量。桃園「春好芯生活工藝、春好芯生活美學」創辦人邱春華20日表示，由於疫情讓許多弱勢單位來自各方的捐助遽減，「春好芯」因此將舉辦的公益書法展，節餘經費23萬元捐贈給桃園市及時雨行善協會等6個公益、弱勢單位，期拋磚引玉實行社會共好理念。▲疫情甘苦人多「春好芯」捐款助6單位

邱春華指出，位於桃園區的「春好芯」以存好心為信念出發，主要協助台灣友善耕作農友，推廣無毒天然農產品，以及推廣生活美學，協助台灣工藝家創作，定期舉行展覽，增加工藝家知名度及收入，讓藝術走入生活的社會企業。▲疫情甘苦人多「春好芯」捐款助6單位

今年3月到5月初，本土疫情未爆發前，「春好芯」生活美學與海內外享有盛名的書法家康楠溪老師合作，舉辦公益書法展，由於「春好芯」無意間獲悉在疫情期間需要幫助的人增加很多，但是捐款的人減少了，因此，「春好芯」將公益書法展節餘經費23萬元，日前(18日)分別捐贈給桃園市及時雨行善協會、台灣淳晧宏善功德會、中華國際妙法輪慈善會、人安基金會桃園分會、桃園市生命線協會、犯罪被害人保護協會桃園分會等6個單位，即時傳愛。

邱春華從事電子產品檢測認證行業近30年，2015年，抱著對食品安全的堅持、對在地小農的支持，陸續創辦了「春好芯生活工藝、春好芯生活美學」期幫助小農、藝術家同時，亦與消費者一同經營身心健康。

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