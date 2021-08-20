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打開杉原　透明公開建構台東海域新未來

▲打開杉原成為東岸最美麗新景點。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲打開杉原成為東岸最美麗新景點。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「讓美麗灣案到我為止、把美麗還給杉原、部落」，台東縣政府於年7月完成杉原建物點交，正式結束美麗灣案接管建物。台東縣長饒慶鈴20日邀請在地莿桐部落耆老以及管理杉原海水浴場的台東區漁會等，走入杉原建物與海水浴場，進行階段性報告，以及向莿桐部落與縣民做承諾，今年下半年也將開始向各方請益，傾聽收集民意及專家學者意見，啟動杉原建物整體規劃，期盼創造產業、部落與環保的多贏局面。

杉原灣的一沙一水都是台東縣民最珍貴的資產，為兌現去年年底美麗灣仲裁後還山、還海之承諾，縣府半年來積極投入建物點交、海水浴場重啟、原住民土地回歸部落管理等工程。

饒慶鈴帶領來賓參觀杉原建物內部大廳、客房與瞭望台等處，雖已閒置多年、近無使用紀錄，內部設施卻維持完整且維護妥善。未來除了1樓的盥洗室將提供海水域場遊客使用，建物的處置將採用眾創方式，集結各方智慧讓場域活化。

台東縣政府將延續中央「向山致敬、向海致敬」的指導，主張海洋與環境應該全民共享。在杉原海水浴場部分，已完成木棧道修繕及周邊設備改善工程，並設置浮球警戒線、劃設安全戲水區域、進駐合格救生員及救生設備，確保遊客的安全舒適，預計將於24日重新開放海水浴場。

▲打開杉原成為東岸最美麗新景點。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲打開杉原成為東岸最美麗新景點。（圖／記者楊鈞典翻攝）

而後，將延續全國模範的富山漁業資源保育區，發揚獨有的護漁、原民、幼教等多元文化，將杉原灣打造為「生態遊憩新潮代」，用更具前瞻世界觀的思維與規格來向國際進行推廣。

饒慶鈴表示，縣府一直都是以負責、公開、透明的原則來進行。在議會的支持與鼓勵下，縣府以6.29億買回建物，在今年4月完成產權移轉並於7月完成建物點交接管杉原建物，讓美麗灣案正式結束，所以舉辦了這個open house，我們打開杉原，邀請大家走進杉原建物，來聽聽看從去年年底仲裁出爐後到現在，縣府團隊努力完成的進度與成果，同時也向大家說明，未來我們想要為台東再做什麼。

後續也將整合富山護魚區，延伸保育區、擴大生態教育廊道；並且重新開放杉原海水浴場滿足縣民與社會期待，回應需求；而屬於部落的土地也回歸部落，將風箏石交由地方與部落共同管理經營。縣府這些作為一一兌現了她在去年年底仲裁結果出爐後，向社會及臺東鄉親承諾將「結束美麗灣案」、「把美麗還給杉原灣」、「該人民還給人民」以及「該部落還給部落」。

▲打開杉原成為東岸最美麗新景點。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲打開杉原成為東岸最美麗新景點。（圖／記者楊鈞典翻攝）

饒慶鈴強調，未來的下一步，將從下半年開始廣納各方意見，綜合縣民、地方代表、專家學者等的意見看法，延續富山護魚區復育、生態保護及教育的成功經驗，達成產業、部落與環保三贏，是縣府對於杉原灣永續經營的責任，期待蛻變的杉原灣，能成為台灣東海岸最耀眼的「閃閃發光之地」。

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