江啟臣轟丁怡銘害慘餐飲業　「12／18用公投找回正義」

▲丁怡銘。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年指出「台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛」，引發皇家傳承牛肉麵業者不滿，甚至有議員按鈴指控丁怡銘違反食安法與散播不實資訊。不過，台北地檢署近日對丁怡銘做出不起訴處分。對此，國民黨主席江啟臣抨擊，失去的正義，12月18日用公投找回正義。

丁怡銘去年11月在行政院會後記者會，回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時表示，台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，皇家傳承牛肉麵業者則出示「無萊劑」的檢驗證明反擊，丁怡銘向行政院長蘇貞昌請辭下台。事後台北市議員王鴻薇、侯漢廷及台中市議員羅廷瑋赴北檢告發丁怡銘，指控丁怡銘涉嫌違反食品安全衛生管理法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息」。

北檢之所以對丁怡銘做出不起訴處分，是因為北檢的檢察官詢問3家在2019年至2020年間，提供皇家傳承牛肉麵肉品的廠商，這3家廠商均表示，販售給台灣的美國牛隻在飼養時有餵食添加萊克多巴胺（瘦肉精）的飼料，這些美國牛肉均符合台灣萊克多巴胺的殘留容許量，因此，與丁怡銘所稱「萊克多巴胺的美牛」或「萊劑美牛」相符。

對此，江啟臣19日在臉書表示，皇家傳承牛肉麵只是一般老百姓，政府為了違逆民意反對開放萊豬，不惜拖民間業者下水，政府為了脫罪，寧可賠上百姓的生意，害慘餐飲業，政府本應是人民權益的捍衛者，反其道而行，變人民權益的加害者，擾亂業者、抹黑業者，甚至用司法引導業者、恫嚇人民，國民黨絕不忍受，平民百姓不應受到政府霸權的踐踏。

江啟臣指出，人民的意志很明確，超過6成的民眾反對開放萊豬，去年也在全國人民的協助下達成75萬份「史上最高」的公投連署，12月18日是台灣關鍵的公投選戰，民進黨的獨裁統治，霸凌民意，民意已忍無可忍，「我們可以用手中的公投選票，找回失去的正義！」