每晚要叫10分鐘！新生住宿認「叫得很大聲」糾結求助　網全看傻眼

▲宿舍。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

忙碌了一整天，難免會有些疲倦，一名網友就表示，為了讓自己提振精神，所以他每天晚上都會「學雞叫」，不過，因為他要入住大學宿舍，不知道學校能不能這麼做，因此發文提問。貼文曝光後，不少學長、學姐都被這奇葩的提問給驚呆，意外掀起一波討論潮。

這名網友在Dcard的東華大學板上，以「請問各位學長姐，宿舍能學雞叫嗎」為題丟出疑問，提到他住在家裡時，習慣每天晚上6點就學雞叫，大約叫10分鐘，為的就是讓自己的氣血通暢，並提振精神。

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▲新生的提問讓不少人看傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

這名新生自信表示，雖然6點不是就寢時間，但他叫聲真的學得很像，而且很大聲，所以不知道學校宿舍是否有禁止「學雞叫」，希望學長、學姐能幫忙解惑。

貼文曝光後，不少學長、學姐都看傻眼，紛紛直呼「這年頭什麼人都有」、「快笑死我了，到底在說什麼啦」、「果不其然，這屆新生一堆怪胎」；還有些人胡鬧表示，「可以，不只能學雞叫，也能當猴子學喉叫，吱吱吱」、「這樣我手機不用設10個鬧鐘了耶」、「不可以，要叫的話早上6點叫」。事後，就連中興大學和政治大學都有學生開始仿效，意外掀起一波熱潮。