遇上你立馬投降！12星座注定「敗給」這個星座

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立馬投降！12星座注定敗給這星座

▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲12星座注定敗給誰。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

一生當中，我們可能會經歷一段又一段的新感情，或是當你遇到這個人的時候，因為他身上某種特質吸引你，讓你感覺到他就是那個自己想要攜手走下去的人，根據《星座好朋友》網站分析，12星座哪些星座相遇後，容易立刻投入感情！
 
牡羊座注定敗給天蠍座
牡羊個性衝動，什麼都好，但就是缺乏耐心和溫柔，恰好遇到天蠍這個成熟的人，他們就彷彿天生來剋牡羊的，時時刻刻在身邊提醒他們不要衝動、多點耐心，牡羊最後也願意因為愛情，做出改變。

金牛座注定敗給雙子座
金牛雖然對愛情很認真，但就是太過被動，即便遇到自己喜歡的人也不敢主動，可是雙子就不一樣了，他們遇到喜歡的就會努力去把握，很多方面都比金牛更果斷直接，在雙子身上，金牛會找到自己缺少的東西。
 
雙子座注定敗給巨蟹座
對愛情容易產生三分鐘熱度的雙子，其實內心裡非常沒有安全感，但是巨蟹卻可以安定他的內心給他安全感，和巨蟹在一起的雙子會越來越安心，也願意去正視自己的問題，因為他知道巨蟹會陪著他克服所有障礙。

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巨蟹座注定敗給牡羊座
其實巨蟹是個很悶騷的人，他們不太善於表達自己的感情，很多事情都選擇憋在心裡面不說，但是牡羊會直接表達自己的喜歡，和牡羊相處起來，巨蟹才敢大膽地做自己，變成一個越來越有趣的人。

獅子座注定敗給水瓶座
獅子在感情裡很強勢固執，和他們在一起，基本上都要以獅子為主，但是水瓶卻治的了這樣的獅子，水瓶會很尊重對方，可是也有自己的主見，他們不會全盤都聽獅子的，而是用自己的方式來和獅子溝通，讓獅子漸漸的懂得去在乎對方的感受。

處女座注定敗給天秤座
處女對愛情的要求很多，他們需要另一半的包容和照顧，而貼心溫柔的天秤就可以做得很好，他可以滿足處女在感情上缺乏的安全感，處女和天秤看似不相往來的組合，但卻是走得最長久，因為彼此都很會照顧對方。

天秤座注定敗給獅子座
天秤是個做事情沒主見，對愛情又猶豫不決的人，碰到事情很容易退縮，但是獅子卻不會允許他們這樣做，因為獅子是個果斷又有擔當的人，天秤和獅子在一起，會慢慢變得有想法有主見，不再是個一件小事都要猶豫很久的人。

天蠍座注定敗給雙魚座
天蠍做事有想法、有自己的原則，雖然讓人感覺不是很好相處，但是走進他們的內心後就會發現，其實他們只是害怕去相信別人，這樣的特質，恰好雙魚可以安定他的心，雙魚一直都是個溫柔又有耐心的人，他可以給天蠍很多安全感和溫柔，漸漸地，天蠍的心門就願意為雙魚而打開。

射手座注定敗給金牛座
射手追求新鮮感，不喜歡平淡的生活，但當他們有一天想通，認為自己不可能一直過著這樣的日子的時候，最能夠讓射手定下來的，就非金牛莫屬，金牛沉穩踏實的個性，會讓射手想收心了，外面的世界看夠了，最後只想要和金牛這樣踏實的人一起過生活。

魔羯座注定敗給射手座
魔羯對待感情是非常慢熟，有時候即便喜歡也不會直接表示，曖昧不清的態度讓人很沒有安全感，但是射手就不一樣了，他們不太會去隱瞞自己真實的感覺，這一點是魔羯一直都做不到的，如果兩個人在一起了，那麼魔羯會開始依賴射手，因為射手會把無趣的魔羯，變得非常幽默搞笑。

水瓶座注定敗給處女座
水瓶永遠都覺得自己是世界上最聰明的人，直到他們遇到了處女，才知道原來有個人比他還要更厲害，水瓶雖然聰明，但是太過我行我素，他們只想照著自己的心情做事情，但處女不一樣，處女的成熟和理性，可以讓水瓶更成熟。

雙魚座注定敗給魔羯座
雙魚雖然很浪漫又很會說情話，但是卻很容易對魔羯這種高冷的人有好感，雙魚享用浪漫感化魔羯冰冷的心，可是最後卻被魔羯給收服，因為魔羯是個以實際行動證明自己的人，做的事情遠比說的還要多，這種態度，會讓雙魚有滿滿的安全感。

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