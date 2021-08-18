中核建集團軍工新簽合約737億　核打擊「兩彈一艇」幕後重要力量

▲中國核工業建設股份有限公司。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國核工業建設股份有限公司今（18）日公布營業報告。報告顯示，截至2021年7月，簽合同額728.32億元人民幣（約3130億元新台幣），同比增長20.6%，其中，軍工工程新簽合同額達171.56億元（約737億元新台幣），同比增長391.4%；核電工程新簽合同額達169.99億元（約730.9億元新台幣），同比增長5.2%。

▲中國核建山東石島灣高溫汽冷堆核電站模型。（圖／CFP）

《觀察者網》報導，簡報還披露，公司子公司與相關方簽署了徐大堡核電3/4號機組核島土建工程施工合同。而截至2021年7月，中國核建累計實現營業收入481.07億元（人民幣，下同）。營業報告公布後，中國核建今（18）日開盤報7.18元，截止10時，該股漲9.99%報7.93元，封上漲停板。

據了解，中國核建是以軍工、核電及工業民生工程建設為主的大型國有控股上市公司，擁有國際原子能機構授權設立的全球唯一一家核電建設國際培訓中心，是大陸核電工程建設的主力，同時得承擔國家核應急救援隊工程搶險任務。

此外，中國核建為大陸核工程建設的主要力量，見證核工業自創建至發展全過程。新中國成立後，中國核建承建核武器研究生產基地、各類試驗堆、研究堆和核燃料生產設施，為大陸核工業發展和「兩彈一艇」奠基。

在核電建設方面，中國核建是全球唯一一間連續30餘年不間斷從事核電建造的企業，象徵大陸核電工程建造的最高水平。中國核建掌握包括CNP、M310、CPR1000、EPR、VVER、AP1000、CAP1400、華龍一號、高溫堆、重水堆、實驗快堆、先進研究堆等各種堆型、各種規格系列的核電建造能力，還可同時承擔40餘台核電機組建造任務。