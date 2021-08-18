人夫激戰小三！嗨到「包皮破皮」喊：被你搞到累累的　正宮抓包崩潰

▲人夫外遇，跟小三互傳曖昧訊息，被正宮提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名人夫阿宏（化名）在外發生婚外情，與小三多次發生性關係，還互傳曖昧對話，「被你搞到累累的」等。正宮抓包後，氣得跟阿宏離婚，並對阿宏及小三提告求償，而判決結果近日出爐，法官判2人須賠償正宮5萬元。

正宮指控，她2020年9月間在阿宏手機發現內阿宏與小三的曖昧對話，才發現阿宏早已出軌多時，且多次與小三發生性行為，讓她氣炸立刻與阿宏離婚，並對阿宏與小三提告求償。

法院審理時，阿宏與小三不否認對話內容就是2人所傳，但阿宏辯稱，內容是他為了跟正宮離婚，才請小三跟他互傳曖昧訊息，但這不能證明2人有發生性行為，因此請求法官駁回正宮之訴。

不過，法官勘驗對話發現，阿宏曾傳送脖子照片對小三稱，「很久沒有愛的記號」，甚至對小三稱，「你厲害啦趁我累的時候被你搞到累累的」、「我看我的包皮有一點破皮太乾的關係吧！要潤滑套子也有潤滑效果，你的妹妹有受傷嗎？」、「愛你為你做任何的一切。我講過我們愛愛到現在幾次了，我對你我依然不離不棄！反而越在意你越離不開你」。

法官認為，透過對話內容可以發現，阿宏與小三的行為已逾越社交分際，侵害了正宮的配偶權，破壞正宮的婚姻圓滿、幸福，雖然內容不能證明2人有發生性行為，但侵害配偶權的行為並不以發生性行為為限，最終仍判2人須連帶賠償正宮5萬元。