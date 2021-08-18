讓「神學士太愛」超困擾！TOYOTA祭2奇招　防止塔利班買新車

▲被塔利班愛用也困擾，Toyota出奇招，想辦法讓神學士拿不到新車。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

塔利班（神學士，Taliban）攻陷阿富汗首都喀布爾，美國財經新聞網《石英》16日隨即刊登一篇「豐田似乎早就預料到，塔利班將會奪取喀布爾」報導，內容寫到日本豐田的皮卡及休旅車因為耐操、適應力強且容易改裝，受到塔利班等武裝分子喜愛，使該公司祭出特殊的銷售合約，避免車子落入塔利班手中。

根據美國《石英》（QUARTZ）報導，豐田（TOYOTA）的皮卡（貨卡）及休旅車由於堅固耐用且適應力強，能夠行駛在許多惡劣的地形上，車身的設計容易改裝，加上媒體在報導有關塔利班的新聞時，曾經多次把雙方聯結在一起，導致塔利班喜愛豐田汽車的說法傳開。

報導指稱，豐田似乎早就預料到，塔利班將會奪取喀布爾，為防止出廠的車輛被塔利班等受制裁團體使用，豐田在新款Land Cruiser 300上市時，就規定買家必須簽下一份特殊合約，承諾1年內不得轉售，甚至一度暫停接單、要清查車主身份，若經銷商的顧客偷偷轉售，經銷商也可能因此要支付賠償金。

豐田表示，他們在清查銷售訂單時，發現不少訂車的客人並非是「個人」持有，甚至還有不少「重複訂車」名單，為避免出口轉售的現象大幅惡化，只能先暫停預售，並全面調查車主身份。

豐田也擔心，Land Cruiser 300被出口至非洲、中東等地區後，會成為恐怖份子的座駕，過往舊型Land Cruiser、Hilux就曾經因為此類原因，登上媒體版面，為避免新款再度與恐怖份子產生關連，才會祭出如此特殊的銷售合約，也表達出豐田的態度。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘