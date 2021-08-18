瘋電影／怪物奇兵全新世代　父子齊心其利斷金

文／賴賴

瘋言瘋語：

把華納兄弟電影六七十歲的卡通搬出來，非常有趣，而這些從過去2D動畫，進化成現在的3D特效動畫，整部電影有著深遠的內涵，不論哪個時代，父子間都有代溝，時代加速著人類科技變遷，每一代兒童都有不同的遊戲興趣，怎麼追都追不上，透過這些老卡通人物的傳承，卡通腳色永遠不會老，接續下來應該會有更多兔寶寶相關的電影出世，非常期待。

整部電影感覺傾向是遊戲內容設計成劇情的電影格式，故事簡單，不過由NBA最有價值的運動員LeBron James來詮釋，除了TA鮮明以外，也有著新奇的新鮮感，加上動畫合成的視覺，娛樂價值高，比較像是給籃球粉絲族群和青少年觀賞的娛樂電影，整體感是不錯看的。

片 名：怪物奇兵 全新世代

英文片名：Space Jam: A New Legacy

類 型：動畫、冒險、喜劇

上映日期：2021-07-15

片 長：01時55分

導 演：馬爾科姆李(Malcolm D. Lee)

演 員：雷霸龍詹姆斯(LeBron James) 、 唐奇鐸(Don Cheadle) 、 艾瑞克鮑薩(Eric Bauza) 、 傑夫伯格曼(Jeff Bergman) 、 桑庫馬汀格林(Sonequa Martin-Green)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

詹皇和他年幼的兒子小唐被一個抓狂的人工智慧困在一個數位空間，他必須登上球場，帶領兔寶寶、蘿拉兔及一幫調皮的「樂一通」（Looney Tunes）角色，打敗人工智慧設計出的冠軍球隊，才能讓他和他兒子安全返家。

然而，這支數位球隊是集結NBA和WNBA球星的超級強隊，絕對是空前未見。這場硬戰是詹皇人生中玩最大的挑戰，也會重新定他與他兒子的緊密關係，並發揮他重新看見自己的力量。

準備放手一搏的「樂一通」角色將打破慣例，讓他們的各種奇招衝到破表，打出一場他們專屬的球賽，連詹皇都會大吃一驚。

▲小時候的卡通人物，透過3D特效全部變成立體的了。

▲電腦利用兒子打敗老爸。

▲終於NBA最有價值的球星不是玩假的，當然是打贏救回人類。

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