瘋電影／玩命關頭9　賽車賽到外太空

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇本比較像是卡通類型的格局，無所不能的想像，不過太脫離現實，就世人眼的卡通片，而唐老大比過去都更加無懈可擊的無敵，單就劇情而言是不容易入戲的，透過大量的效果音樂來強調氣勢磅礡，就是娛樂片，不必太認真。

從汽車到外太空，整組恐怖份子打不贏手無寸鐵的唐老大，這次增加了唐老大的弟弟腳色，雖然增加主角腳色厚度，卻因破碎的結構，無法使情感流暢，主要還是看汽車動作戲，只能說這次的汽車特效和汽車動作設計導演，很用力，超強磁力車的效果發揮極致。



片 名：玩命關頭9

英文片名：Fast & Furious 9

類 型：動作、冒險

上映日期：2021-08-11

片 長：142分

發行公司：環球

導 演：林詣彬

演 員：馮迪索(Vin Diesel) 、 莎莉賽隆(Charlize Theron) 、 約翰希南(John Cena) 、 海倫米蘭(Helen Mirren) 、 蜜雪兒羅莉葛茲(Michelle Rodriguez) 、 盧卡斯布萊克(Lucas Black) 、 喬丹娜布魯斯特(Jordana Brewster) 、 娜塔莉艾曼紐(Nathalie Emmanuel) 、 麥可魯克(Michael Rooker) 、 泰瑞斯吉布森(Tyrese Gibson

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：環球

劇情大綱

馮迪索飾演的唐老大和莉蒂與他的兒子小布萊恩，正在過著與世隔絕的平靜生活，但是他們都知道這種平靜的生活隨時隨地都會受到致命危機的威脅。這次，這個皮克斯全新原創《路卡的夏天》，故事背景發生在美麗的義大利濱海小鎮里維埃拉，一位名叫路卡的海怪男孩的難忘夏天，他與新摯友們在夏天經歷的無數冒險，包含他們在島上參加的競賽，但最刺激的不是競賽本身，而是隱藏他們呼之欲出的海怪身份…



《路卡的夏天》是一個成長的故事，海怪男孩是曾經的你我，好奇心驅使你走出舒適圈，遇見真誠的友誼，學習鼓起勇氣由衷生活，完成自以為不可能的夢想…

▲莎莉賽隆還是大魔頭。

▲賽車手能夠把汽車改裝上太空，實在是瞎到極致了。

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