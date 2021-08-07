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瘋電影／路卡的夏天　和海怪交朋友

文／賴賴

▲▼路卡的夏天。（圖／IMDB）

瘋言瘋語：

非常非常好看，陽光、夏日、海洋、漁村、義大利，整部電影的視覺協調無可挑剔的舒壓，這個夏天這個孩子改變了鄉村人類的執念，並扭轉了人類可接受的遠見，並啟發了人類最珍貴的善良，太棒的劇本了，簡單精彩，劇情流暢，不論在人際關係和親子關係上，都是一部不可多得豐富教育內涵的好作品，難怪評價如此之高，五顆星的優質故事，幼稚園都可以看。

海洋的視覺搭配了義大利漁村的視野，整部電影的定調非常清晰，很快速的融入劇情，並在順暢的劇情推進中，潛移默化了人們的執念，人類能不能接受這樣的事物關係，都在於內心底蘊善良夠不夠強大，正因為人類本質上的良善才能提升自己的高度，無關學歷知識，這是大智慧的體現，超好看的啦。

片　　名：路卡的夏天
英文名稱：LUCA
類　　型：動畫、冒險
上映日期：2021-08-06
片　　長：01時35分
導　　演：恩里科卡薩羅薩(Enrico Casarosa)
演　　員：雅各特倫布雷(Jacob Tremblay) 、 瑪亞魯道夫(Maya Rudolph)
國　　家：美國
語　　言：英語、義大利語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

皮克斯全新原創《路卡的夏天》，故事背景發生在美麗的義大利濱海小鎮里維埃拉，一位名叫路卡的海怪男孩的難忘夏天，他與新摯友們在夏天經歷的無數冒險，包含他們在島上參加的競賽，但最刺激的不是競賽本身，而是隱藏他們呼之欲出的海怪身份…

《路卡的夏天》是一個成長的故事，海怪男孩是曾經的你我，好奇心驅使你走出舒適圈，遇見真誠的友誼，學習鼓起勇氣由衷生活，完成自以為不可能的夢想…

▲▼路卡的夏天。（圖／IMDB）

 ▲海怪因緣際會變成朋友，而少女後來也接受海怪的真實身分。

▲▼路卡的夏天。（圖／IMDB）

▲真正的感情不因為生命種類而有所不同，影后的插圖繼續著故事。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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