瘋電影／叢林奇航　救愛人和救世人誰重要？　

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，也太久沒看到這款好萊塢娛樂片，尋寶內容的探險電影，似乎是每個暑假都必須給學生一個娛樂交代，而這次的女主角擔任重要任務，電影還有特別情感戲設計，很新鮮創意。

劇本有新意，內容有驚喜，過程節奏緊湊，恰到好處的懸疑性，許多設計橋段很有趣，巨石強森演感情戲，雖然有點突兀不過卻有新鮮感，非常純粹的娛樂片，看得出來還是誠意滿滿的快速變換場景，以及美術厚重的預算包裝，適合闔家觀賞的叢林娛樂片。



片 名：叢林奇航

英文片名：Jungle Cruise

類 型：動作冒險奇幻

上映日期：2021-07-30

片 長：02時04分

導 演：豪梅寇勒特瑟拉(Jaume Collet-Serra)

演 員：巨石強森(Dwayne Johnson) 、 艾蜜莉布朗(Emily Blunt) 、 傑西普萊蒙(Jesse Plemons) 、 傑克懷特霍爾(Jack Whitehall) 、 保羅吉馬蒂(Paul Giamatti) 、 安迪尼曼(Andy Nyman) 、 丹尼羅維拉(Dani Rovira) 、 艾德格拉米雷茲(Edgar Ramirez)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

故事描述一位名叫霍頓博士（艾蜜莉布朗 飾演）發現了深藏在亞馬遜裡，有著一顆擁有治癒神力的奇幻之樹，而要取得這棵樹的神力，必須帶著一個被人類收藏的「神奇箭頭」來解開它，霍頓博士決定要深入叢林，來一探這個傳說的究竟，她找來了一個看似可靠，但其實是個只想詐騙遊客的狡猾渡輪船長—法蘭克船長（巨石強森 飾演），她雇用法蘭克載著自己與弟弟（傑克懷特霍爾 飾演）前往叢林展開這場解開神秘傳說之謎的旅程。



迪士尼樂園最受歡迎的人氣遊樂設施「叢林奇航」首度改編成電影，將在2020年暑假搬上大銀幕了！這趟神秘的叢林之旅，要帶著大家進入一趟最驚險刺激的旅程，過程中將會遇上許多危險恐怖的生物，以及奇異的超自然現象，新作融合《國家寶藏》般的驚險探險劇情，加上《神鬼奇航》般的冒險旅程！

▲和哥哥深入險地來尋找奇幻之花。

▲拍攝過程充滿歡笑。

▲巨石強森原來是個浪蕩騙子。

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