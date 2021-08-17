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彰化64支測速桿半數是空殼！真假對決飆速　去年進帳9千萬

▲彰化縣測速桿東外環蟬聯3年桿王。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣測速桿東外環蟬聯3年桿王。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局在全縣裝設有64支固定測速照相桿，其中有34支設有照相主機，比例佔一半，近日在網路傳言「在彰化開車都不會被拍照」，不過民眾千萬別存僥倖心理，警方以不定期方式更換主機方式取締，尤其以省道台1線、彰水路及台17線列前3大主要路線，警方也藉此提醒用路人，千萬要遵守行車速限。

彰化64支固定測速照相桿，有17支具有雙向拍照功能，以彰化市11支為最多，光是139線道就設了2支，與去(2020)年相比就減少12件，死傷減少11人；其次以埤頭鄉與芳苑鄉均設5支，主要都以不定向為主，裝設位置都在位於易出事高風險路段。

▲彰化縣測速桿東外環蟬聯3年桿王。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化139線道降速40K。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣去年10大固定式測速照相取締路段，全縣總取締件數，共開出55,990件違規超速罰單，以汽車超速基本罰1600元計算，總計高達8,958萬餘元，一旦加上超速累進，款項將超過9千萬元，其中又以台74線東外環取締1萬6943件，蟬聯3連霸，榮登桿王寶座。

▲彰化縣測速桿東外環蟬聯3年桿王。（圖／ETtoday資料照）

縣警局交通隊長林世明指出，雖然有一半的測速桿都裝設主機，但為了防止違規，採用不定期方式更動，最主要的用意是在提醒駕駛人遵守行車速限，保持安全駕駛，也提醒用路人千萬不要持僥倖心理，保持安全行車才是回家的唯一道路。

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