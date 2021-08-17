無照騎車不甩臨檢挨罰18萬　他控「掉入警方陷阱」提告二連敗

▲陳男無照騎車穿越酒測站，事後遭罰18萬元，他不服一狀告上法院。圖與本案無關（示意圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市民陳姓男子多年前無照駕駛，騎著向友人借來的機車行經大里區仁化路、練武路口時，見警方設置酒測臨檢站，擔心被開罰無照駕駛，不聽從警方指令直接穿越，警方未上前追逐，陳男原以為省下一筆紅單錢，但事後警方依違反道交條例開出18萬元的罰單，一審判准，陳男不服提起上訴，辯稱警方只以口頭喝令並未強力攔阻，還說這是「掉入警方設的陷阱」，台中高等法院認陳男提出的內容不能證明一審判決違法之處，判陳男敗訴。可上訴三審。

判決書指出，陳男2011年8月28日晚間11時許，行經台中市大里區仁化路與練武路口的酒測站，未理會警方喝令停止而擅闖，遭警方依違反道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款規定「駕駛機車行經警察機關設有告示執行酒精測試檢定之處所，不依指示停車接受稽查」開罰18萬元，陳男不服，上訴一審。

陳男辯稱，當晚9時許他騎乘向友人借來的機車，至霧峰綜合運動場走路運動，到了11時返家途中遇見酒測站，因擔心無照駕駛、燃料稅也還未繳，遂開了過去，希望逃過罰單，且案發當時警方只是口頭喊著「停下，喂！喂！」，未強力阻攔，以為警方放他一馬，原來掉入一個大陷阱，一罰就是18萬元，大嘆「這不就是不讓人有活路嗎？」

一審認為，依據攝影機擷取畫面、舉發機關通知單，陳男穿越酒測站、不理會警方喝令阻攔勘信為事實，確已違反道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款規定，另外陳還自述是低收入戶，尚難據此作為免責或改罰，陳仍須負責罰單並應參加道路交通安全講習。陳男不服，提出上訴。

台中高等行政法院表示，陳主張警方當時只是口頭叫其停下，而未強制攔停，使其掉入陷阱，且原處分金額高達18萬元，非其所能負擔，為此請求廢棄原判，但未具體表明原判決所違背的法令及具體內容，難認原判決有何違背法令之處，這樣的上訴並不合法，判處陳男敗訴。全案可上訴三審。

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