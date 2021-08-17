一歲兒走路都是「老派姿勢」！19萬人笑讚：太可愛了

▲日本一位網友分享兒子平常散步時的可愛姿勢。（圖／翻攝自Twitter／@naco_1217）

實習記者黃品臻／綜合報導

戲劇中每當出現上了年紀角色時，畫面通常出現這些長者雙手交叉擺在腰後走著，不過日本一名網友發現，自己的兒子平常走在路時，竟也是將手放在背後，她將兒子的日常拍下放到網路，沒想到吸引大批網友圍觀。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「naco_1217」最近在Twitter上分享兒子的可愛照片，只見九宮格的照片中，她才一歲的兒子，走路樣子像是上了年紀一樣，雙手都擺放在背後，而且幾乎每次出門散步都是這樣。

naco_1217說明，兒子不只是在外面散步會有這樣的動作，在家裡從客廳走到臥室或在等待時也都是如此。孩子平常比較害羞且文靜，去公園散步時即使遇到年齡相仿的小孩，也不太會主動上前一起玩，而且當遇到商店要排隊時，他也會安靜地跟著一起排隊，個性似乎真的比較超齡。

推文目前已超過19萬人按讚，引起網友們的熱烈討論，「太可愛了」、「手其實連不到這點滿可愛的」、「好像偵查隊在巡邏」、「在心理學上，這似乎是放鬆的人經常會有的姿勢」、「我以前其實也會看祖母、父親這樣做就去模仿」、「將來會出人頭地的預感」。另外也有同為父母的網友，貼出自家孩子的照片與影片，表示跟推主一樣都有個會將手在背後交叉走路的小孩。