世新電臺轉型進行式！　參考社團經營打造全新模式

▲ 世新電臺由學生自主經營並且參與整個實習電台的運作。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新廣播電臺在新學年到來之際參考社團經營的形式作為轉型方向，調整組織架構與運作模式，仔細規劃之下將迎來世新廣播電臺嶄新的面貌。由學生自主經營並且參與整個實習電台的運作，是世新廣播電臺與各大業界電臺產學合作之後再一全新變革，除了將原先三個部門單位進行更加細緻的組別劃分以外，更增設了實習台長、實習副台長與顧問等職，都由世新大學優秀學生擔任，同時也為世新廣播電臺帶來全新氣象。

世新廣播電臺整體架構除原本設置由師長擔任之台長、指導老師與工程顧問指導組織運作外，今年度新增設實習台長、實習副台長與顧問各一名，因應運作所需，「工程部」、「管理部」與「創意行銷部」三部門之下，還有如數據管理組及社群行銷組等符合現行運作所需的組別，而將電臺工作以更有效率的模式進行分工與作業。未來也會在每學年度招募全校優秀學生，讓更多充滿熱情的同學體驗廣播世界的魅力所在。

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▲ 實習台長劉軒佑及其團隊預計將世新廣播電臺打造成團隊的第二個家。

新上任的實習台長劉軒佑同學，對於這樣的轉變，也期許世新廣播電臺不只能成為主持人發光發熱的舞台，更會是整個團隊的第二個家，他強調，未來會努力透過以往在社團活動與廣播方面相關的經驗，帶領團隊一起迎接電臺嶄新的面貌。對於如何讓世新電臺能更好、更自治獨立，在守護傳統之外，也能兼顧創新。

實習副台長葉宛昀和顧問陳宗郁認為讓大家能盡快步上軌道，才能為這次的轉型奠定穩固的基礎。其他如工程部長蔡旻螢、管理部長戴宛儀及創意行銷部長歐陽沛昕也強調將盡力協助主持人在軟硬體操作上的訓練與使用，以及播出後收聽、下載等分析等資訊的提供，期望成為世新電臺主持人們最大的後盾。

▲ 世新電臺為參與的學生營造一個專業與有家味道的環境。

世新廣播電臺自開播至今，一直秉持著「開機有益」的精神，讓非廣電相關系所的學生也有機會接觸並且製播節目，從中了解實習電臺如何運作，如此專業的電臺設備與知識技術不再是可望而不可及。今年透過組織變革轉型，讓學生自主經營並且投入電臺的實際運作，期望所有夥伴將成為一個兼具廣播專業與人情味的嶄新團隊。