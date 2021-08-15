全台悶熱、各地仍防午後雷雨　一張圖秒懂未來一週天氣

▲未來一週天氣變化。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今（8/15）17時最新預報，隨太平洋高壓籠罩，未來一週各地多雲到晴，但午後還是有局部短暫雷陣雨突襲，尤其各地山區和大台北地區有局部較大雨勢發生機率；週一到週四間，清晨至上午中南部沿海地區也有零星短暫陣雨或雷雨。

中央氣象局表示，隨太平洋高壓延伸，未來一週台灣大致位於高壓西側，多數地區上午天氣晴朗穩定，中午過後則要注意午後雷陣雨，尤其「山區、大台北地區 」容易有較明顯的局部瞬間強降雨出現，鄰近山區的地方也要多留意午後的天氣變化。

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但整體環境仍受西南風至偏南風影響，氣象局說明，迎風面的中南部地區清晨至上午偶爾也會出現零星短暫驟雨，但通常雨勢不會持續太久。週三、週四大氣轉趨不穩，雨勢會相對明顯一些，降雨時間也可能比較長，建議屆時民眾出門務必攜帶雨具。未下雨時各地悶熱，各地高溫上看32至34度間，呼籲民眾還需適時補充水分、注意防曬。



氣象局也說明，目前西太平洋上雖有一熱帶性低氣壓，未來有增強趨勢，但未來三天內距離台灣仍有2000至3000公里遠，週五之前都對台灣無影響。目前預報資料還有變數，週三後再評估會較為明確。

