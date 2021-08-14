神救援！阿里山林鐵變水車　車站廁所復活！青年中心旅客也脫困

▲阿里山林鐵變水車神救援 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

西南氣流豪雨連日，造成阿里山國家森林遊樂區祝山引水管線多處破裂，阿里山林鐵對高岳車站廁所無水可用，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理(簡稱林鐵及文資處) 恢復水車行駛，讓公廁正常開放，繼續提供旅客服務，日前更載運受困青年活動中心旅客下山，不僅救難還載水，林鐵的功能更具多元。

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▲整修前阿里山林鐵水車。（圖／林鐵及文資處提供）



4月乾旱期間，林鐵及文資處為因應清潔用水需求，著手整修停放在水山線久未載運用水的平甲車，由同仁自行完成2級整修，包含靭管更新、轉向架及靭缸保養。8月12日展開載水工作，運送4噸水至對高岳車站，順利解決缺水問題。

▲整修後阿里山林鐵水車。（圖／林鐵及文資處提供）



林鐵及文資處表示，阿里山林鐵開發初期除載運木材外，也陸續協助運送沿線居民的農產及民生用品，甚至是「愛情限時批」，與居民生活關係密切。且於80年間亦因乾旱嚴重缺水，由火車至阿里山青年活動中心附近裝載山泉水，載送至沼平車站供民生使用。

近年，更配合警消單位調派台車緊急救援， 109年即有5次至眠月線接駁運送受傷登山客； 日前也調派2 輛台車前往二萬平車站，接送7名受困在阿里山青年活動中心旅客至阿里山車站轉搭車輛下山。



百年林鐵已成功轉型為文化觀光鐵道，肩負文化景觀動態保存重任，添增救難救援新任務，更接近民眾、接近生活，更受到大家的歡迎。

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