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文藻系花爆COS女僕不雅片外流　邪惡學妹「加碼爆料」網看儍

知名文藻外語大學傳出女大生不雅片外流。（翻攝自Dcard／Pakutaso）

圖文／鏡週刊

再傳知名文藻外語大學女大生不雅片外流，9日一名女網友在Dcard論壇上表示「看到文藻學姐外流影片」，直指晚上在滑手機時，意外看到前文藻學姐的影片，「臉拍得很清楚，還穿著女僕裝，真的不知道該不該告訴她」，文章一曝光，隨即掀起高度討論，甚至還爆出該女為某系系花。

一名女網友9日匿名在Dcard女孩版上發文，直指前晚滑奇怪的網站時，意外看到以前文藻學姊的影片，「臉拍得很清楚，還穿著女僕裝」，由於該不雅片似乎為私密片外流，讓原PO大呼「真的不知道該不該告訴她，想請問這種影片有辦法檢舉撤掉嗎？感覺她應該會崩潰」。

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文章一曝光，隨即掀起討論，「跟他說啊 說不定他自己也不知道外流」「我覺得跟她講總比被更多認識的人發現還要好⋯」。更有一名女網友轉發該篇文章回復，爆料「我怎麼好像知道是誰」，意外曝光該外流學姐是「這是某屆的x文系系花」，並批評拍這種影片還拍整張臉跟看鏡頭，真的沒在怕欸，最後還直言「趕快去提醒有可能被外流的人吧～男友拍的？前男友？前前男友？ 」。

不過對於女網友的爆料，秒掀起網友高度討論，不少人紛紛批評「可能我不知道影片女主到底多討人厭，但也不致於看到同性外流影片不幫忙檢舉下架」「這個故事告訴我們平常不要得罪任何人」「所以現在道德低劣的人 到底為什麼這麼優越啊，還是你覺得當個沒品的人很標新立異？」

有另一名網友爆料，該學姊是某屆校花。（翻攝自Dcard）


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