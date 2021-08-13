綠委聯手反對「1千換5千」！他解讀蔡英文2態度：給蘇貞昌的最後通牒

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨10多名英系立委今（13日）發聯合聲明，向行政院長蘇貞昌喊話，公開呼籲行政院「免收一千元，直接發放振興券」。對此，名嘴李正皓解讀英系立委的聯合聲明是「蔡英文對五倍券的不滿」，更指出聲明內容訊息很明確，請蘇貞昌修正五倍券政策，否則「後果自負」。

本站今報導「振興5倍券綠營雜音不斷 10英系立委今籲「全民免付1千元」內文指出，行政院研擬振興5倍券方案，行政院長蘇貞昌下周一將與民進黨團成員開會，爭取支持。不過，民進黨立委王美惠、劉櫂豪、陳明文、莊瑞雄、蘇治芬、江永昌、邱泰源、吳玉琴、羅致政、蔡易餘等10名英系立委今透過臉書發聲，力主應全民免付1千元，直接發放振興券。

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聯合聲明稿中提到，他們支持蘇揆所規劃的「振興券」，希望這波的振興券能再度發揮拚經濟效應，蘇揆希望在振興券定案前能多聽且採納各方意見，紓困用現金振興採用券，雙軌明確，「因此，我們認為今年振興券不同往年，所以主張全民免付1千元，直接發放振興券，以符人民有感之意。」

▲10名英系綠委今大動作呼籲振興券全民免付。（圖／翻攝立委臉書）

對此，名嘴李正皓在臉書發文提出2點認為，10個英系立委跳出來反蘇貞昌五倍券一千換五千的理由，「1、蔡英文給蘇貞昌的最後通牒，2、五倍券這個鍋蔡英文不背。」

李正皓表示，五倍券最大的問題不是外部民眾的反對，而是連執政黨自己內部派系都不支持，甚至昨（12日）某媒體ㄧ天兩獨家，一篇指「蔡英文出面踩煞車，五倍券拿1千換5千有變數」；另一篇指「蘇貞昌找綠委溝通五倍券只過場交差」，都顯示了蔡英文對五倍券的不滿。

李正皓認為，今天英系立委的連署反對五倍券釋的訊息很明確，請蘇貞昌修正五倍券政策，不要一千換五千，否則「後果自負」。