罰小學生坐特別座！導師被罵混蛋怒告　反被法官打臉：本來就霸凌

▲小學老師罰學生坐特別座遭家長怒罵，她氣炸提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

許姓女子因為兒子在校與人發生衝突於是到校了解，但沒想到卻見到兒子被隔離在「特別座」，加上不滿趙姓導師的管教方式，讓她氣得怒罵，「混蛋」、「欺負學生」，被趙師提告公然侮辱。法官審理後，針對混蛋一詞判許女須賠償3千元，但趙師提出上訴，認為「欺負學生」一詞有損她為人師的尊嚴。對此，二審法官認為，「特別座」的設置就是霸凌，駁回趙師上訴。

判決指出，許女到校了解兒子與同學發生衝突一事，但趙師一見到她轉身就打給同學的家長，還疑似說了句，「她來找你兒子的麻煩」，她當時並不以為意，走到教室前面，沒想到卻看兒子的座位被孤立在教室前方，她當下難過的哭了出來，才說出「混蛋」、「欺負學生」等語。

趙師事後氣得對許女提告，而一審法官僅針對「混蛋」一詞判許女須賠償3千元。不過，趙師提出上訴表示，許女在大庭廣眾下辱罵她「欺負學生」，在場也有不少學生，而她身為教師，這實在有損她為人師的尊嚴，且許女犯後態度不佳，又拒絕和解，認為一審法官只判許女賠償3千元，實在太輕。

二審法官審理後認為，基於處罰目的設置特別座，具有將個體排除在群體之外的潛在鄙視貶抑意含，在受有同儕壓力的學習階段，除非學生有強大正向的自我價值認知外，被老師安排坐在特別座的學生，容易因此感受到同學間訕笑鄙夷的目光，甚至遭受言語、文字、圖畫、符號、肢體動作或其他方式的不友善行為，學生可能會認為這也是與老師意念相合的排擠行為，這種具危害性的管教行為，顯然已經構成校園霸凌。

此外，趙師甚至將特別座安排在教室內的中央，更是以「聚光燈效應」加劇特別座的霸凌效果，又以處罰與坐特別座者交談的學生為手段，使教室隱然劃成處罰區與非處罰區，非特別座學生與特別座學生不得正常互動，更使特別座學生感受不友善的校園學習環境。

誇張的是，校方對於此處罰方式知情，但卻無視這個行為，經教務主任與校長核閱完成的巡堂紀錄還全部評為「符合」，特殊事項紀錄欄也未有任何紀錄，更使被命令坐特別座的學生單獨面對教師威權只能承受，因而感受到孤立，身處敵意、欠缺校園正義的學習環境，甚或埋下發展反社會性人格之潛在可能因素。

法官認為，許女見到兒子坐在特別座，而憤而對行使校園霸凌的趙師辱罵「欺負學生」，自然屬於在合理評論界限內的的意見表達言論，因此駁回趙師上訴。全案定讞。