兒深夜輕生！心急爸火速載到醫院　下秒竟罵急診女醫生：妳很爛

▲阿宏辱罵女醫師。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿宏」（化名）的兒子某日因故輕生，而其緊急將兒子送往醫院救治時，卻因不滿女醫生的處理流程，竟然對著女醫生怒罵「很爛」等語。對此，士林地院審理後，依法判其拘役10日，得易科罰金。

判決指出，阿宏因為兒子輕生，因此於日前某日凌晨緊急將兒子送往某醫院急診室救治，但救治過程中，阿宏卻疑似不滿醫院醫師的處置，竟然就在不特定人得以共見共聞之急診室內，基於公然侮辱之犯意，對女醫生辱罵，「我認為妳這個醫師很爛」等語，誇張的行徑已經足以貶損女醫生之名譽。

女醫生不甘受辱，憤而向警局報案，而阿宏被捕後坦承犯行，且又有手機錄影畫面、對話譯文等足以佐證，且其行徑已經足以使受罵者感到難堪、屈辱，足以對個人於社會上所保持之人格、地位，達成貶損，因此其犯嫌堪以認定。

法官認為，阿宏對女醫師出言辱罵，實屬不該，但衡量其身為人父，案發當日突然遭遇兒子輕生，將兒子送醫救治時受到刺激，雖然未能取得女醫師原諒，但其在法院審理後終能坦承犯行，考量其家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀之後，依犯公然侮辱罪，判處他拘役10日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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