劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

▲前桃園縣長劉邦友官邸25年前發生槍擊案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

不論國內外，國家領導人或地方首長的住所通常都有警衛駐守，甚至可以用戒備森嚴來形容，然而就在25年前，時任桃園縣長劉邦友的官邸竟發生槍擊案，包含縣長在內9人都遭到行刑式槍決，只有1人僥倖存活，成為我國地方自治史上首位於任內遇害的縣市首長，轟動台灣社會。

1996年11月21日上午8時許，桃園警方接獲報案，指縣長劉邦友官邸發生槍擊命案，起先值班員警還不敢相信自己的耳朵，一度以為是警衛開槍尋短；時任桃園縣警局保安警察隊隊長楊錦瑞率先趕到現場，推開半開的縣長宅邸大門，乍看空無一人，當他走到大廳往警衛室一看，映入眼簾的畫面卻讓他當場傻眼。

▲劉邦友等人被槍擊現場，警方鑑識人員積極進行蒐證。

據了解，僅2坪大的警衛室裡，當時一共躺了9個人，現場血流成河，畫面慘不忍睹；救護人員趕抵現場後，發現僅桃園縣議員鄧文昌還有氣息，趕緊將其送醫搶救；至於另外8人則全數死亡，分別是縣長劉邦友、縣府機要祕書徐春國、司機劉邦明、官邸警衛劉明吉、劉邦亮、幫傭劉如梅、議員莊順興，以及衛生局技正張桃妹。

官邸血案震驚台灣社會，檢警立即組成專案小組追查，初步推測命案發生時間為上午8時，同時在現場發現數枚手槍彈殼，彈殼批號與警用配槍相同，研判凶手可能是持劉明吉的配槍行凶。由於鄧文昌經搶救後撿回一命，原本警方希望從他身上獲得關鍵證詞，怎料他卻因槍傷導致記憶受損，案情頓時陷入膠著。

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▲昔日的桃園縣長官邸。

據了解，當年命案發生後，附近居民信誓旦旦地說，他曾在凌晨時分看到官邸內有白影在飄，沿著45度角飄到樹裡就不見了；還有人說，他在劉邦友週年忌日經過官邸，驚見2樓電燈忽明忽滅，裡頭甚至傳出電話聲；不僅如此，更傳出有人在官邸警衛室附近發現8隻死貓，和遭槍殺身亡的8人數字吻合。

▲傳聞有人在警衛室附近發現8具貓屍。

靈異傳言甚囂塵上，後來的縣長也不願搬進官邸，直到前縣長朱立倫上任後，認為警察局可以鎮煞，索性把舊官邸改建成警政大樓，如今已是地上8層、地下3層的氣派辦公大樓，當年躺著8具遺體的警衛室則改建成花圃。此外，當時的警政署長還特別致贈一座高達190公分的木雕關公，希望傳聞就此平息。

不過，警政大樓完工後，還是不時傳出靈異事件，除了有工人疑似中邪，單位人員進駐後，還發生電梯無預警故障，讓在此辦公的公務員人心惶惶；更離奇的是，一名莊姓男子因毒品案等待押送，卻趁著上廁所鬆開手銬，隨後朝窗戶猛衝，從8樓一躍而下，當場傷重不治，讓這棟大樓靈異傳說再添一筆。

▲官邸已改建為警政大樓。

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