　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

前桃園縣長劉邦友官邸25年前發生槍擊案。（圖／報系資料照，下同）

▲前桃園縣長劉邦友官邸25年前發生槍擊案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

不論國內外，國家領導人或地方首長的住所通常都有警衛駐守，甚至可以用戒備森嚴來形容，然而就在25年前，時任桃園縣長劉邦友的官邸竟發生槍擊案，包含縣長在內9人都遭到行刑式槍決，只有1人僥倖存活，成為我國地方自治史上首位於任內遇害的縣市首長，轟動台灣社會。

1996年11月21日上午8時許，桃園警方接獲報案，指縣長劉邦友官邸發生槍擊命案，起先值班員警還不敢相信自己的耳朵，一度以為是警衛開槍尋短；時任桃園縣警局保安警察隊隊長楊錦瑞率先趕到現場，推開半開的縣長宅邸大門，乍看空無一人，當他走到大廳往警衛室一看，映入眼簾的畫面卻讓他當場傻眼。

劉邦友等人被槍擊現場，警方鑑識人員積極進行蒐證。

▲劉邦友等人被槍擊現場，警方鑑識人員積極進行蒐證。

據了解，僅2坪大的警衛室裡，當時一共躺了9個人，現場血流成河，畫面慘不忍睹；救護人員趕抵現場後，發現僅桃園縣議員鄧文昌還有氣息，趕緊將其送醫搶救；至於另外8人則全數死亡，分別是縣長劉邦友、縣府機要祕書徐春國、司機劉邦明、官邸警衛劉明吉、劉邦亮、幫傭劉如梅、議員莊順興，以及衛生局技正張桃妹。

官邸血案震驚台灣社會，檢警立即組成專案小組追查，初步推測命案發生時間為上午8時，同時在現場發現數枚手槍彈殼，彈殼批號與警用配槍相同，研判凶手可能是持劉明吉的配槍行凶。由於鄧文昌經搶救後撿回一命，原本警方希望從他身上獲得關鍵證詞，怎料他卻因槍傷導致記憶受損，案情頓時陷入膠著。

延伸閱讀
產女狠丟垃圾車亡！新莊婦稱「不知道懷孕」：MC正常來，以為變胖
乘客發酒瘋…遭計程車司機「猛刺10多下」　恐癱瘓失能
曾想擺脫「道明寺」光環陷迷茫！言承旭罕見吐心聲：學會了接受和感恩

昔日的桃園縣長官邸。（圖／報系資料照，下同）

▲昔日的桃園縣長官邸。

據了解，當年命案發生後，附近居民信誓旦旦地說，他曾在凌晨時分看到官邸內有白影在飄，沿著45度角飄到樹裡就不見了；還有人說，他在劉邦友週年忌日經過官邸，驚見2樓電燈忽明忽滅，裡頭甚至傳出電話聲；不僅如此，更傳出有人在官邸警衛室附近發現8隻死貓，和遭槍殺身亡的8人數字吻合。

傳聞有人在警衛室附近發現8具貓屍。

▲傳聞有人在警衛室附近發現8具貓屍。

靈異傳言甚囂塵上，後來的縣長也不願搬進官邸，直到前縣長朱立倫上任後，認為警察局可以鎮煞，索性把舊官邸改建成警政大樓，如今已是地上8層、地下3層的氣派辦公大樓，當年躺著8具遺體的警衛室則改建成花圃。此外，當時的警政署長還特別致贈一座高達190公分的木雕關公，希望傳聞就此平息。

不過，警政大樓完工後，還是不時傳出靈異事件，除了有工人疑似中邪，單位人員進駐後，還發生電梯無預警故障，讓在此辦公的公務員人心惶惶；更離奇的是，一名莊姓男子因毒品案等待押送，卻趁著上廁所鬆開手銬，隨後朝窗戶猛衝，從8樓一躍而下，當場傷重不治，讓這棟大樓靈異傳說再添一筆。

官邸已改建為警政大樓。

▲官邸已改建為警政大樓。

延伸閱讀
產女狠丟垃圾車亡！新莊婦稱「不知道懷孕」：MC正常來，以為變胖
乘客發酒瘋…遭計程車司機「猛刺10多下」　恐癱瘓失能
曾想擺脫「道明寺」光環陷迷茫！言承旭罕見吐心聲：學會了接受和感恩

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
2人發票中獎2000次！　獎金恐被追回
她嫌追求者太煩！亂刀捅死37歲男　還到關公面前洗兇刀
快訊／「萊牛風波」丟官　丁怡銘遭控違反《食安法》結果出爐
快訊／孕媽逆向自撞！昏迷前夾腿護兒　搶救3天宣告不治
IG驚見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭！　收2年前祝福：你快樂
Disney+宣布登台！上線時間曝　漫威、皮克斯全能看
找工作可領3.2萬元！　5QA看懂怎麼領
劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嫌追求者太煩！她亂刀捅死37歲男　還到關公面前洗兇刀

快訊／「萊牛風波」請辭政院發言人　丁怡銘挨告散播謠言結果出爐

快訊／孕媽逆向自撞！昏迷前奮力夾腿護兒　搶救3天宣告不治

落水超過40hrs仍找不到謝宜真　今新增國軍25人加入搜救

屏東九如鄉長張振亮遭廉政署約談　凌晨無保請回

北市警「6年條款」413人大風吹　3事件掀25年最大調動

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

棄嬰女會計懷孕不自知　丈夫3個月前玩笑話竟成真

88節大鬧老父靈堂　汐止無業男被弟弟「啞鈴爆頭」棄屍

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

嫌追求者太煩！她亂刀捅死37歲男　還到關公面前洗兇刀

快訊／「萊牛風波」請辭政院發言人　丁怡銘挨告散播謠言結果出爐

快訊／孕媽逆向自撞！昏迷前奮力夾腿護兒　搶救3天宣告不治

落水超過40hrs仍找不到謝宜真　今新增國軍25人加入搜救

屏東九如鄉長張振亮遭廉政署約談　凌晨無保請回

北市警「6年條款」413人大風吹　3事件掀25年最大調動

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

棄嬰女會計懷孕不自知　丈夫3個月前玩笑話竟成真

88節大鬧老父靈堂　汐止無業男被弟弟「啞鈴爆頭」棄屍

捷運三鶯線淪血汗工程　榮工遭爆剝削「月薪不到1萬加班逾百小時」

全球航運股大漲！　謝金河：貨櫃三雄交出「史上最好成績單」

陳偉殷前隊友戴維斯宣布退休　簽下44.8億大約後表現下滑

「無臉女」飄移影片曝光！小孩開心自拍　後方鏡子照出恐怖身影

BMW北美召修逾5萬輛　特定啟動方式恐煞車失靈、Supra也在內

去年2人發票中獎2千次　審計部分析：狂買1元塑膠袋涉套利

專訪／看MV才發現「上半身被看光光」　A.C.E害羞：出大事了

【廣編】38度金門高粱酒20週年慶　限量酒款及酒瓶造型悠遊卡禮盒組搶先開賣

卡士達奶香直撲鼻！台南「減糖」銅鑼燒　芋頭綿密濃郁吃得到顆粒

KID「變老」體力照樣超狂、峮峮童顏萌爆　社群秀「光泉豆漿」hold住健康

王齊麟or女友？李洋都要：魚與熊掌兼得！　林俊逸敲碗麟洋結婚「包一包就行ＸＤ」

社會熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

即／恐怖運將捅頸　醉客倒臥血泊險死

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

新北社區5確診！10酒店小姐頻進出…他：防疫破口

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

刑警6年輪調管制2年　基層怨：犯何錯

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

3樓高涼亭水淹2樓半　成大男碩生溺斃趴臥1樓水底

「最美國道」遭爆吸血社畜！　口罩露鼻扣500元

快訊／孕媽逆向自撞！搶救3天宣告不治

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

男女凌晨為何同房？　許藍方昔「淡定回答」全場傻眼

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面