三星新折疊機只賣「2萬7800」！槓iPhone、拼市佔...降價3成

▲韓國三星11日舉辦全球行動裝置新品發表會，包括摺疊機Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3、智慧錶Galaxy W。

圖文／鏡週刊

雖然全球疫情不減好轉，但手機大廠推出新機的時程不停歇，為了爭奪下半年新機商機，韓國三星11日舉辦全球行動裝置新品發表會，包括摺疊機Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3、智慧錶Galaxy Watch4、 Galaxy Watch4 Classic，以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds 2，全部上陣。最受矚目的莫過於新款摺疊機，為了與蘋果爭鋒，今年三星將入門摺疊機Z Flip 3降價三成，以美金999元（約新台幣2.78萬元）得甜蜜價格上市，台灣三星，預計投入兩倍資源，從精品轉戰主流市場，希望在主流市場挑戰2至3成的滲透率。

▲今年三星將入門摺疊機Z Flip 3降價三成，以美金999元（新台幣3萬元有找）得甜蜜價格上市。

「觀察消費者對於摺疊機的三大需求就是防水、S Pen、更輕薄，調查同時顯示，摺疊機如果降至3.6萬元，9成消費者會買單，消費者認為是甜蜜點已到。透過這次新品，摺疊機不再是可遠觀不可褻玩，而是要飛入尋常百姓家。」選在11日舉辦全球新品發表會前，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙透過視訊與媒體暢談今年三星摺疊機降價3成，展現搶攻主流市場的企圖心。

根據調查顯示，目前已是全球摺疊手機龍頭的三星，去年搶下全球87%的摺疊機市佔率，去年全球摺疊機出貨約220萬支，今年將在放大到650萬支、而2022年更有1,300萬支的水準，等於比今年爆量3倍，因此三星特別搶在蘋果還沒有推出相同商品，率先殺入主流市場，擺脫過去被當成高貴很貴的精品手機的宿命。

▲韓國三星11日舉辦全球行動裝置新品發表會，包括摺疊機Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3、智慧錶Galaxy Watch4、 Galaxy Watch4 Classic，以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds 2。

而過去都在下半年推出大尺寸Note系列的三星，也把所有資源放到摺疊機來。「會把過去在Note系列2倍以上的行銷資源放到摺疊機上，預期可以吸引到7成的三星既有Note、S系列用戶轉換過來，同時間也會吸引3成其他品牌換機。」陳啓蒙說。

雖然受到疫情影響，台灣手機市場第二季陷入銷售窘境，各家都呈現衰退局面，但三星今年上半年仍穩坐台灣Android陣營市佔第一，市佔率仍高達5成。

而外界也關心，近期東南亞疫情嚴重，加上晶片短缺問題待解，是否會衝擊到三星越南廠以及下半年新機的供貨？陳啓蒙表示，今年6月底到7月間，台灣手機供應鏈最辛苦，但最困難時間點已過，7月已漸漸回復正常，8月比7月成長3成以上，8、9月因應摺疊機事先規劃準備，可以符合市場需求，進貨數量沒有問題，晶片短缺下會優先滿足摺疊機供貨狀況。



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