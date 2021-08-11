苗警數位新科技！「智慧巡簽」1秒搞定　年省8萬4千張紙　

▲苗栗縣警方推出智慧巡簽管理系統，只要透過M-Police警用行動電腦或員警自身的手機，1秒即可簽到。（圖／苗栗縣警察局提供，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局有感於員警還在用紙筆巡簽巡邏箱，擔心颳風怕被吹走、下雨巡邏簽章表都淋濕，進而推出智慧巡簽管理系統，只要透過M-Police警用行動電腦或員警自身的手機，靠近巡邏點的晶片1秒就可簽到，不僅省時，每年更可省下8萬4千多張紙，方便又環保。

苗栗縣警察局局長周煥興表示，基層員警在執行巡邏簽到時，最常碰到紙本簽章表被風吹走，不然就是下雨表都淋濕了；而現在疫情肆虐，員警更擔心表單沾到細菌；有鑑於此，苗縣警局協請內政部警政署資訊組的技術指導，分別在縣內5轄區採同歩視訊方式共同啟用，讓紙本巡邏簽章表完全撤除。

縣長徐耀昌表示，智慧巡簽管理系統的啟用，是苗栗縣邁入科技執法的重大里程碑，對苗栗縣治安之維護意義重大，也讓警察同仁能夠更加便利地執勤。且M-Police警用行動電腦或個人手機均可使用，只要「嗶」一聲1秒感應完成，方便又機動，不怕風、不怕雨、不怕黑、不怕老花及近視，不論山上、海邊、平地都適用。

另外，警察局行政科表示，以往的紙本巡邏簽章表，往往造成同仁無形的負擔，不僅定期需要去更換，天氣因素也容易使簽章表不堪使用，而且大量的紙本也不環保，因應現在科技時代來臨，推出智慧巡簽管理系統，使治安概況透過後端系統一目瞭然。當然也向基層同仁保證，電子巡簽紀錄不會作為督察系統調查同仁的工具，在試辦期間深獲基層同仁好評。

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