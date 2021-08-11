下半場第一波疫情撐過！台灣3件事都做到了　醫：第二次考什麼很明顯

▲醫師認為，台灣下半年第一次疫情段考撐過來了。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張乃文／綜合報導

全球受到Delta變異株衝擊，出現第四波大流行。不過，有醫師認為，從本土疫情爆發以來，「台灣下半場第一次段考撐過來了」，雖然初期表現立足未穩，但整體還可以，且Delta一度進到屏東，經由廣泛匡列策略，硬是擋了下來，「Alpha、Delta都不是好惹的，但我們做到了！」

指揮中心10日公布新增3例本土，且自5月疫情爆發以來，就一直是確診數前2名的台北市更首次出現「+0」。台大前感染科醫師林氏璧認為，雖然不以清零為目標，「但看到嘉玲回娘家還是很開心呀」。

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林氏璧回顧這一場戰役，從5月中至今，能到接近清零的狀態，且台灣沒有停止上班、沒有嚴峻封城，同時疫苗一劑的覆蓋率衝到近4成，醫護人員和易重症的老人家覆蓋率更高，檢驗量能從一萬多增加到一天約12萬，抓出了很多無症狀感染者，試著斷去傳染鏈，Delta甚至一度進到屏東，但在廣泛匡列下，也硬是擋下來。

「這下半場的第一次段考，雖然一開始表現立足未穩，但我們撐過來了」林氏璧說，直到現在，台北街頭仍可看到口罩覆蓋率是100%，很感謝全台灣民眾的努力，「Alpha、Delta都不是好惹的，但我們做到了！」

▲醫師表示，接下來的考題已經很明顯是防範Delta了。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，林氏璧仍幫大家打預防針，接下來估計還是會有零星案例，甚至一些小小的群聚都可能發生，只要能夠及時匡列、隔離，把感染控制在一定範圍，相信台灣可以走出一條防疫和經濟兼顧的路。他也提示，「第二次段考的考題很明顯，老師已經和你說要考Delta了」。

林氏璧提醒，「我們對Delta的超前佈署夠了嗎？有什麼還不足之處呢？」現在還在二級警戒，「心態可以輕鬆，但行為不能放鬆」，要好好觀察國外學長姊應考狀況，穩健的走下去。