重回三峽惡火現場！住一樓卻無法逃生釀3死4命危　奪魂2關鍵曝

記者陳以昇、陳雕文、邱中岳、陳羿妏／新北報導

新北市三峽區民生街一處民宅今（11日）凌晨0時許發生大火，釀成3死4命危慘劇。據了解，周姓女子因父親病逝，才會帶著丈夫、3個小孩返娘家奔喪，不料卻遇上惡火，丈夫及1歲兒、10歲女兒均不幸身亡。對此，《ETtoday新聞雲》重回現場，針對住宅的動線，實際走一趟，發現各房間窗外均裝有鐵窗，且消防人員也透露，起火點是所有房間逃生必經之處，再加上事發當時周家人可能睡太熟，才未能順利脫逃。

▲▼《ETtoday新聞雲》重回火災現場，可見到窗戶均設有鐵窗。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，周女將父親的靈堂設於家中客廳，有使用蠟燭、延長線，而由於延長線過於老舊起火，才會釀災，現場初步調查，延長線就是起火點。

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪現場，發現周家除了可從社區大門口進入，另能從後車庫進去家裡，而4個房間的窗戶外均有裝有鐵窗。然而，消防人員透露，由於起火點剛好是所有房間逃生的必經之處，所以周家人事發時無法從後門逃出。

▲▼周家大門(上)、後門車庫(下)。（圖／記者陳以昇攝）

此外，消防人員也表示，事發當時，客廳住警器雖然有響起，但研判周家7人有可能睡太熟，因此沒有被叫醒，而人若是吸進火場有溫度的濃煙，就會造成肺泡灼傷，即吸入性嗆傷，釀成無法呼吸狀況。

整起意外造成3死4命危，目前倖存4人中，40歲周女有生命跡象，在雙和醫院搶救中；而34歲外籍看護、42歲周女哥哥、7歲男童，3人的昏迷指數均是3，現分別在恩主公醫院、土城長庚以及亞東醫院搶救中。

▼客廳是所有房間逃生必經之處。（圖／記者游宗樺攝）