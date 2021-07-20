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19世紀遺體出土雙腿夾這瓶　考古學家送驗驚：可治肺結核

▲考古團隊送驗後，推測可能是尿液或某種磷酸鹽飲料。（圖／Yorkshire Live FB）

▲考古團隊送驗後，推測可能是尿液或某種磷酸鹽飲料。（圖／Yorkshire Live FB

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國一組考古學團隊2021年初時，在約克郡（Yorkshire）挖出一座後中世紀墓地，該墓地約在西元1783至1861年間使用，共埋葬了1500具遺體，其中一具遺體的腿間，夾著一瓶裝滿液體，且包裝完整的瓶子，考古團隊送驗後，推測可能是尿液或某種磷酸鹽飲料，在當時被宣稱可以治療肺結核。

綜合外媒報導，該瓶子的外側標有「Hull Infirmary」字樣，且外觀完好無損、密封完全，裝滿液體。考古團隊成員妲蒙（Katie Dalmon）表示，夾著瓶身的遺體是一名老年婦人，應該是在60多歲時去世，患有佝僂病與骨質疏鬆症，瓶子應該是刻意放在她腿間的。

▲考古團隊發現的瓶裝液體。（圖／highwaysenglan）

▲考古團隊發現的瓶裝液體。（圖／highwaysenglan

妲蒙提到，她們將該瓶子進行測試，並將樣本送到諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）進行分析，證實瓶內液體含有鈉、鉀和磷，且沒有任何藥物材料，推測該液體可能是尿液，或是某種磷酸鹽飲料，該飲料在當時被宣稱，可以治療肺結核。

該團隊由70人組成，是A63城堡街計畫中的一環，該計畫耗資3.55億英鎊（約合新台幣136億元），預計下個月結束挖掘工作。妲蒙補充道，尚不能確定液體的功用，會再進行更多研究。

 
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