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調查局集體包庇「組長毒梟」　勾結黑幫調包！長得不一樣全裝瞎

調查局荷槍實彈將扣案毒品銷毀，宣示反毒決心，徐宿良深知局本部未拆封重驗，趁機將毒品調包再盜賣謀利。

▲調查局荷槍實彈將扣案毒品銷毀，宣示反毒決心，徐宿良深知局本部未拆封重驗，趁機將毒品調包再盜賣謀利。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

調查局航業處基隆站搞丟6.5公斤安非他命，地檢署發動大規模約談，查出航基站組長徐宿良充當內鬼盜賣扣案毒品，案情愈滾愈大。本刊調查，徐宿良勾結毒梟逾8年，長期利用值班時調包扣案毒品，謀取不法利益超過3.6億元，不只還清卡債，還買名車、豪宅，而調查局每年例行公開銷毀的毒品也遭他盜賣，連兩岸共打偵破1.2公噸毒品的示範案例，也被他上下其手調包。

由於徐的犯行早已露餡，有次企圖掩飾偷毒行徑，緊急向黑道調貨回補，但包裝紙與原來不同，被其他調查官察覺，當場向上級示警，但航基站竟然上上下下全悶不吭聲，調查局爆長期集體包庇掩護，檢方正擴大偵辦，要追出更多共犯。

7月30日，調查局航業處基隆站組長徐宿良涉嫌長期勾結黑幫，以貍貓換太子的手法，將查扣的K他命等毒品用化工原料調包販毒，牟取不法利益超過3.6億元，遭桃園地檢署以貪汙等重罪起訴，移審後桃園地方法院認為罪嫌重大，加上全案仍有共犯未到案，將他裁定繼續收押禁見。

前行政院長林全（左1）出席「新世代反毒策略緝毒有功人員」頒獎典禮，徐宿良（右1）也曾出席。（翻攝自行政院Youtube）

諷刺的是，徐宿良曾因緝毒有功獲頒獎狀，如今緝毒英雄竟勾結毒販，偷偷將查扣的毒品轉賣牟利，儼然讓調查局淪為全台最大的「毒品轉運中心」，局長呂文忠為此率領一級主管向國人鞠躬致歉，行政院長蘇貞昌也重砲痛批「天理難容」。

但更令人驚駭是，調查官監守自盜販毒長達8年，前後歷經4任局長，根據事證顯示，很有可能是調查局長期集體包庇掩護的結果，內控出現嚴重疏失，明知局裡有內鬼，卻違反常情視而不見，縱容徐宿良一再犯案。

調查局長呂文忠（左2）親率一級主管向國人致歉，強調痛定思痛，並提出10大改革防弊措施，不讓類似案件再發生。

調查局航基站爆出毒品調包醜案，除組長徐宿良涉盜賣毒品，還在清查是否有他人涉案。

航基站3年前查扣710公斤K他命，成為當時兩岸共打的示範案例，而部分扣案毒品遭徐宿良盜賣謀利。（翻攝畫面）

最明顯的例子是2018年1月，航基站偵辦一起4公斤的K他命毒郵包案，非承辦人的徐宿良，竟趁著毒郵包還沒送往調查局本部鑑定前，偷走毒郵包交給竹聯幫分子張益祥，張再派小弟至新北市新莊香奈爾汽車旅館與毒蟲交易，之後張在北市和平東路他任職的「Roxy Rocker」酒吧收款。

事後，承辦本案的調查官發現毒品不見，緊急向長官及同仁反應，徐宿良深怕東窗事發，立刻叫毒梟張益祥拿之前偷調包剩餘的K他命蒙混，但因原來的毒郵包包裝紙已撕毀，徐宿良交代張益祥拿相似的錫箔紙包裝，隔天偷偷放回航基站儲藏室，再裝得若無其事的模樣，勉勵同仁「一定可以找到的」，最後同仁果然從紙箱裡發現這包K毒。

檢調扣得徐宿良以贓款購買的3輛賓士車，包括要價700萬元的賓士越野車。（桃檢提供）

不過，有2名調查官細看失而復得的毒郵包，雖然毒品種類及重量相同，但包裝卻不同，當場大呼：「包裝不一樣啊！」沒想到此話一出，在場的主管卻裝作沒聽見，完全沒表示意見，全站上下也沒人吭聲，就此草草了事，而被懷疑有集體包庇之嫌。

更誇張的是，連每年調查局銷毀查扣毒品的大戲，按理應層層把關，確認要銷毀的毒品是真貨才送往焚化爐，如今也查出有遭調包的假貨，2017年由時任調查局長、現任法務部長蔡清祥主持的銷毀儀式，就有徐宿良偷天換日的假毒品。

消息傳出後，徹底摧毀調查局的公信力，就連要細究有多少毒品遭調包轉入市面也難上加難。所幸承辦檢察官緊追不捨查辦，調查局長呂文忠也認為事態嚴重，決心查辦到底，才能突破結構性的包庇。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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