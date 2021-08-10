BioNTech執行長：疫苗對變異株有效　還不需調整

▲BioNTech執行長宣布，疫苗對變異株有效不需調整。（圖／路透社）



文／中央社

德國BioNTech公司執行長吳沙忻今天表示，與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）共同研發的第一代COVID-19疫苗，對因應Delta變異株等新型冠狀病毒變異株有效，因此目前不需要調整。

吳沙忻（Ugur Sahin）告訴媒體：「未來6到12個月很有可能出現更多變異株，因此將需要調整疫苗，但目前還不需要。」

法新社報導，他意指唯有明確顯示COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫苗起不了作用或對病毒防禦力低於標準，他們才會決定調整疫苗。

瞬息萬變的情勢代表正確把握改變的時機也很關鍵。

吳沙忻表示：「如果另一個變異株成為主流病毒株，現在做出的決定可能在3到6個月後證明是錯的。因此決定的時機必須適當。」

他還強調：「目前我們很清楚，採用母株病毒的疫苗追加劑完全夠用。」

面對新一波疫情，合作夥伴輝瑞也已多次闡明有必要施打第3劑疫苗。

法國和德國等國已表示，9月將開始對年長者和最易感染群體提供追加劑。

輝瑞和BioNTech已向全球100多個國家和區域運送約10億劑疫苗。他們預估年產能到了年底將達到30億劑，明年將攀升至40億劑。

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