許藍方不倫人夫讚嘆：前面你滿厲害的　完整鹹濕對話全曝光

▲許藍方因談論性愛爆紅，多支影片突破百萬點閱率，曾獲YouTube表揚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名網紅許藍方遭爆與人夫發展不倫戀！爆料人A小姐向本刊指出，去年11月某天，B先生的妻子無意間在電腦發現丈夫與許的出軌紀錄，2人的對話不僅以「寶貝」相稱，許更提到：「今天一直濕濕；（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊；我們最好演好一點，愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛；幹嘛怕我醜，你看到的反正都沒穿；在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦！」

更辛辣的是，許藍方還提到自己性高潮的反應。她告訴B先生：「前面你滿厲害的，就已經高潮，進來之後只會延續，然後更高潮，是完全不同的高潮感，再深一點還有個地方，竟然親我胸部也可以高潮，你很厲害，感謝你都讓我感受到！」甚至表示日後直播，可以把2人的性愛過程以「朋友的經驗」分享給粉絲。

▲▼許藍方明知B先生已婚，卻仍與對方發展不倫戀。（示意畫面、非真實截圖）



除了露骨的性愛對話，許藍方還向B先生傾訴她對愛情的憧憬，說她想要與B先生一起出國、潛水、租屋，還用英文傳訊給他：「在你面前，我就是個小女孩。」甚至一改在節目上高雅端莊的姿態，傳了多張裸身自拍及穿著性感睡衣、露出乳溝的照片給B先生，大方示愛。

A小姐告訴本刊，身兼芳療師的許藍方還會調製精油送給B先生，並用自己喜歡的「小貓布包」細心包好，告訴B先生：「裡面的精油都是全世界最昂貴的了吧…剛好我喜歡，想給你。」另外，2人交往期間，B先生買了一支智慧型手錶，許則請B先生把錶借給她，讓她在直播時戴著、拍下照片，似乎是想要宣示主權。



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