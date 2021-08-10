　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

許藍方不倫人夫讚嘆：前面你滿厲害的　完整鹹濕對話全曝光

許藍方因談論性愛爆紅，多支影片突破百萬點閱率，曾獲YouTube表揚。（翻攝許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

▲許藍方因談論性愛爆紅，多支影片突破百萬點閱率，曾獲YouTube表揚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名網紅許藍方遭爆與人夫發展不倫戀！爆料人A小姐向本刊指出，去年11月某天，B先生的妻子無意間在電腦發現丈夫與許的出軌紀錄，2人的對話不僅以「寶貝」相稱，許更提到：「今天一直濕濕；（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊；我們最好演好一點，愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛；幹嘛怕我醜，你看到的反正都沒穿；在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦！」

更辛辣的是，許藍方還提到自己性高潮的反應。她告訴B先生：「前面你滿厲害的，就已經高潮，進來之後只會延續，然後更高潮，是完全不同的高潮感，再深一點還有個地方，竟然親我胸部也可以高潮，你很厲害，感謝你都讓我感受到！」甚至表示日後直播，可以把2人的性愛過程以「朋友的經驗」分享給粉絲。

許藍方明知B先生已婚，卻仍與對方發展不倫戀。（示意畫面、非真實截圖）

▲▼許藍方明知B先生已婚，卻仍與對方發展不倫戀。（示意畫面、非真實截圖）

許藍方傳給情夫的訊息提到高潮的感覺，十分鹹濕。（示意畫面、非真實截圖）

許藍方曾戴情夫的錶直播，對話中還以此調情。（示意畫面、非真實截圖）

除了露骨的性愛對話，許藍方還向B先生傾訴她對愛情的憧憬，說她想要與B先生一起出國、潛水、租屋，還用英文傳訊給他：「在你面前，我就是個小女孩。」甚至一改在節目上高雅端莊的姿態，傳了多張裸身自拍及穿著性感睡衣、露出乳溝的照片給B先生，大方示愛。

A小姐告訴本刊，身兼芳療師的許藍方還會調製精油送給B先生，並用自己喜歡的「小貓布包」細心包好，告訴B先生：「裡面的精油都是全世界最昂貴的了吧…剛好我喜歡，想給你。」另外，2人交往期間，B先生買了一支智慧型手錶，許則請B先生把錶借給她，讓她在直播時戴著、拍下照片，似乎是想要宣示主權。


更多鏡週刊報導
【許藍方睡人夫3】妻握偷情鐵證人夫全認了　許藍方的回應讓她牙起來
【許藍方睡人夫4】辭教職改當網紅暴夯　她自曝追求者都是天王級藝人
【許藍方睡人夫5】遭許藍方狠批「男人之恥」　童仲彥驚聞她不倫給建議

 
ET快訊
2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識　超扯真相曝
最美性博士爆「3天王大咖」求愛！　吳宗憲親上火線回嗆
台灣藝術新秀吹「虎頭蜂酒」猝死！　血液酒精濃度高達800毫克
許藍方不倫人夫讚嘆：前面你滿厲害的　完整鹹濕對話曝光
他曾被許藍方批「男人之恥」！　驚聞不倫戀說話了
最美博士許藍方爆睡人夫！　「即使劃出鮮血」：想幸福就勇敢去愛
東奧馬王「聖男孩」讓2選手零分！網憂安樂死　賽後下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭廂型車自撞路樹！車體全部變形　1死1重傷

3男尬1女！變身長髮辣妹「路邊騎牛」嗨翻天…居民見這幕傻眼報警

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識　超扯劇情竟是咖啡惹禍

惡煞群集瘋狂砸店！斷棒掉現場　養生會館玻璃碎噴滿地

台灣藝術新秀吹「虎頭蜂酒」猝死　親弟爆內幕：他是被打死的

許藍方不倫人夫讚嘆：前面你滿厲害的　完整鹹濕對話全曝光

挾持女行員最新畫面曝！刀客喊「搶30萬」她顫抖哭　同事涉險周旋

台南街頭駕野馬「囂張逆向飆」！23歲車主到案不認違規：我練車技

搶撈光電財！黑道傳喬「惡龍張錫銘」假釋　進軍台南當仲裁

北院法助偷拍女書記官！北捷文湖線也有　跟騷法少1關鍵辦不到他

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

快訊／宜蘭廂型車自撞路樹！車體全部變形　1死1重傷

3男尬1女！變身長髮辣妹「路邊騎牛」嗨翻天…居民見這幕傻眼報警

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識　超扯劇情竟是咖啡惹禍

惡煞群集瘋狂砸店！斷棒掉現場　養生會館玻璃碎噴滿地

台灣藝術新秀吹「虎頭蜂酒」猝死　親弟爆內幕：他是被打死的

許藍方不倫人夫讚嘆：前面你滿厲害的　完整鹹濕對話全曝光

挾持女行員最新畫面曝！刀客喊「搶30萬」她顫抖哭　同事涉險周旋

台南街頭駕野馬「囂張逆向飆」！23歲車主到案不認違規：我練車技

搶撈光電財！黑道傳喬「惡龍張錫銘」假釋　進軍台南當仲裁

北院法助偷拍女書記官！北捷文湖線也有　跟騷法少1關鍵辦不到他

銀行遭疑有漏洞！老翁523萬被盜領　金管會提醒：未來要雞婆一點

快訊／宜蘭廂型車自撞路樹！車體全部變形　1死1重傷

3男尬1女！變身長髮辣妹「路邊騎牛」嗨翻天…居民見這幕傻眼報警

不甩金正恩警告！　韓聯社：「美韓預備性軍演」10日正式登場

人畜共通傳染病！北京爆「1例肺炭疽病例」：偶爾人傳人

＃Team日台！日本送台灣的第3面金牌　28城市搶登記幫台灣加油

二女兒賣車支付員工薪水 吳宗憲霸氣贈千萬保時捷新車

快訊／2縣市大雨！中南部終看到太陽　可能有數個颱風發展時間曝

BioNTech執行長：疫苗對變異株有效　還不需調整

邱臣遠轟體發會運作停擺1年半　蔡政府對選手承諾說得到做不到

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

社會熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

正宮抓包「最美博士」不倫鐵證　許藍方冷回4字讓她氣炸提告

「樓鳳女神」就是她！老司機開群發車享免費砲

驚悚畫面曝！女看護下秒刀抵80歲嬤脖「來回猛割」

恐嚇陳時中：放血到死！23歲富少身分曝

她被前夫掐脖硬上　「像一隻被扒光的雞」

即／國一彰化段翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外

「今天一直濕濕」　性學專家稱讚他自曝高潮不斷

即／新莊死亡車禍　騎士遭大車輾斃

法官助理捷運偷拍「正妹書記官」裙底　檢方諭令6萬元交保

100kg胖婦產巨嬰釀骨折！女名醫慘挨告

北部黑幫進軍台南　江湖間尋找「仲裁者」

魚訊都在LINE群　內行曝驚人福利

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

台中餐飲業半年倒513家　頭家嘆：「操白粉的心、收白菜的錢」

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

天才少年林昀儒榮登奧運閉幕片

最美性博士爆「3天王級大咖」求愛！

正宮抓包「最美博士」不倫鐵證　許藍方冷回4字讓她氣炸提告

「樓鳳女神」就是她！老司機開群發車享免費砲

東奧台灣還有1金！他曝28城市為台加油

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

台積電工作3年！「年薪300萬」擁車房　嘆空虛

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面