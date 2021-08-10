答應同居前夫「1周做1次」　她被掐脖硬上：像一隻被扒光的雞

▲小方指控前夫硬上，更對她施暴。（圖／取自免費圖庫123RF）



記者崔子柔／綜合報導

住在台南市的小方（化名）離婚後仍和前夫同住，雖然2人早就睡在不同房，但曾答應前夫1周和他進行1次性行為，日前卻遭前夫施暴性侵，台南高院依強制性交罪將前夫判刑3年6月。

根據判決書內容，小方2007年就和前夫離婚，但為了共同養育年幼子女仍同居於台南住處，無奈前夫時常吵鬧要發生性行為，小方只好同意1周可以發生1次關係。

小方指控，去年1月某日回家洗完澡，就看到前夫坐在她的床上等待，隨後她以「前天做過」為由拒絕，沒想到卻被推倒壓制，還不斷遭毆打，前夫甚至一度說「不用叫了，妳兒子不在」，讓小方覺得「自己像光溜溜的一隻雞」、「一隻被扒光的雞」，事後在兒女陪同下驗傷報警。

前夫坦承有和小方發生性行為，但否認是強制性交，並提到他們當天有發生口角，「後來就像之前吵完架一樣，她就說『要幹就來』」，質疑小方對他設局。

台南地方法院勘驗醫院的驗傷報告發現，阿芹受有左臉鈍挫傷、前頸部頓挫傷、前胸上緣鈍挫傷、臀部一處壓痛、雙側前臂鈍挫傷、小陰唇2處擦傷等傷勢，不採信前夫的說詞，依強制性交罪將前夫判刑3年6月；案經上訴台南高分院遭駁回，全案仍可上訴。