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立委再爆「塞2335人打特權疫苗」　食藥署喊冤！疾管署揭原因

▲▼0809流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨立委林奕華今（9）日再爆，食品藥物管理署將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人列至第二類特權疫苗施打名單，還拒絕公開相關細部數據資料。食藥署喊冤，該人員由疾病管制署造冊，並非食藥署；疾管署回應，相關人員皆經ACIP專家會議討論同意，運送、生產疫苗人員染疫甚至群聚，恐怕衝擊疫苗配送與接種。

林奕華先是爆出食藥署第二類造冊名單超出編制，且當中包括由食藥署吳秀梅署長擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心，特權超打169%疫苗；現在進一步質疑食藥署利用衛生單位第一線防疫人員之名，再將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人列至第二類特權疫苗施打名單。

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林奕華指出，早在7月初就已行文衛福部，詢問第二類優先接種對象、被用小字列為備註所謂的「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」到底有哪些疫苗廠、又各有多少人？但食藥署不但遲遲不願意提供，也不願意說明無法提供的正當理由。後來衛福部提供給國會辦公室的公文卻明明白白顯示，衛福部所屬各單位的疫苗造冊數、施打數、施打率為何。

食藥署主秘李明鑫晚間受訪時表示，「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」並非由食藥署造冊，必須要詢問疾管署。疾管署副署長莊人祥受訪時回應，倉儲、物流人員確實由疾管署負責造冊，且之前這些人員都已經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）同意列為第二類接種對象，像是倉儲人員感染，會造成疫苗運輸出現問題，不過疾管署並沒有接獲立委要求提供名單。

至於超打169%疫苗，李明鑫說，先前已經解釋，食藥署不是只有正式員工，還有編制外的人力，都在幫忙審核防疫物資；醫藥品查驗中心人員主要是因為他們擔任疫苗審查任務，且經常與指揮中心、食藥署人員開會，才會評估應該造冊接種疫苗。

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