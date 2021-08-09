農損逾2億　蔡英文下令：1個月讓農民領到救助金儘速復耕

▲蔡英文勘查葉菜類及落花生災損情形，並致詞。（圖／總統府提供）



記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文今（9）日下午前往嘉義及雲林勘查葉菜類及落花生災損情形時表示，政府會以「從優、從速、從簡」的原則，加速各項行政程序，讓農民在1個月內領到救助金，盡速復耕。

豪雨帶來的農業損失已經超過2億元，其中雲林縣截至9日農業損失約5211萬元，且災損持續擴大中。蔡英文9日先後勘查嘉義新港鄉及雲林元長鄉農地，並聽取農委會農糧署副署長姚志旺簡報各地通報農畜產災損、因應措施及處理情形。

蔡英文表示，在災害救助金發放方面，今天農委會已經公告，彰化縣以南各縣市，符合天然災害現金救助標準，全區域、全品項都是適用對象，不必像以前農民申報後還要勘驗，只要農民完成申請，確認真的有種植申報作物、面積，就可以簡化程序，很快地處理，農委會主委陳吉仲已表示1個月就能處理完畢，讓農民拿到現金，讓大家能夠安心，在最短時間進行復耕；其他地方則是特定品項或特定鄉鎮，會再依據災情狀況，儘速公告救助標準。

▲蔡英文前往嘉義及雲林勘查葉菜類及落花生災損情形。（圖／總統府提供）



蔡英文指出，目前最重要的就是清理、復耕，協助農民恢復生產，她請農委會務必以「從優、從速、從簡」的原則，加速各項行政程序，讓下一波蔬果生產能快速到位、這次水災影響降到最低。

蔡英文提到，今年上半年台灣面臨百年大旱，今年7月、8月則面臨強烈雨勢帶來的水災，在氣候變遷下，政府會時時刻刻依照規劃來補強，讓水資源規劃跟水環境建設能夠加速進行，來全力因應極端氣候的挑戰。

此外，針對排水的問題，蔡英文也請農委會、經濟部及相關單位評估，並做更有系統、更全面性的規劃及整合運用，希望能夠解決水患的問題，讓主要糧食生產區域不至於受到水災的影響。

▼蔡英文聽農損報告。（圖／總統府提供）



▼蔡英文前往嘉義及雲林勘查葉菜類及落花生災損情形。（圖／總統府提供）

