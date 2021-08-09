台南連日被雨炸出不少坑洞　工務局主動巡路補坑洞給市民安全的路

▲台南市工務局三個工務大隊，趁著雨勢稍歇，犧牲父親節假期，將人員分組於市區、市道等重要道路巡查，主動發現坑洞後立即修補。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

盧碧颱風西南氣流引進豪大雨彈炸不停，市長黃偉哲要台南市民有個安全上班的路，指示工務局三個工務大隊，趁著雨勢稍歇，犧牲父親節假期，將人員分組於市區、市道等重要道路巡查，主動發現坑洞後立即修補。

另外也安排一組人員緊急處理倒伏的行道樹及公園內樹木，讓市民大眾能夠行的安全，也將公園休憩環境的安全，作前瞻部署。

西南氣流連續大雨下不停，短延時強降雨彈不時強烈轟炸，南台灣災情慘重，臺南市道路和行道樹也遭殃，炸出不少道路小坑洞和樹木倒伏等災情，影響通行品質和安全。

工務局為維護市民公共安全，三個大隊人員趁著7、8日雨勢一波波變小，犧牲假期、節日，出動多組人員分別在轄管區域的重要道路巡查，包括中華東路、裕義路、長榮路一段、南門路、西門路、國華路、大同路；東山區175線、白河區172線、172乙線、六甲區、學甲區174線；182線、178線、177線、177甲線、180甲線及176線等市道道路，主動發現坑洞並立即完成修補。

汛期期間災情無法掌控，工務局為維護民眾公共安全，每年汛期前都預先做好工地防範、路樹修剪等整備預防工作；一旦面臨強風暴雨來襲的災情，仍都以民眾的安全為第一考量，進行搶災、救災行動，使命必達。

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