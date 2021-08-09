金牌男足不穿中國贊助服　巴西奧委會怒了：不接受！將對足協出手

▲ 巴西男足露出NIKE運動衫，而非中國匹克的運動服。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運落幕，巴西足球男團與贊助商的糾紛尚未解決。巴西7日在男子足球決賽中擊敗西班牙，頒獎時選手身上露出的卻是NIKE球衣，引來中國贊助商抗議。巴西奧委會（COB）8日宣布，將對巴西足球當局採取行動。

根據《路透社》，巴西奧委會8日發表聲明指出，「巴西奧委會不接受巴西足球協會（CBF）與國家隊球員在頒獎典禮上的態度。待奧運結束後，巴西奧委會才會公布將採取的措施，以維護奧運、其他運動員及我們的贊助商之權利。」巴西足協一名發言人則表示，對此並不知情。

NIKE為巴西足球隊贊助商，中國匹克則是巴西奧委會贊助商，所有巴西球員事前都被告知，頒獎典禮上必須穿著國際奧會認可的中國匹克運動服。然而，巴西足球員7日領獎時卻將中國匹克運動服打結綁在腰上，露出比賽中穿著的NIKE運動衫。

匹克8日也發布聲明表示，根據匹克與巴西奧委會協議，所有運動員須統一著匹克全套裝備領獎，不得出現其它品牌露出，「很遺憾，巴西男足在領獎時刻做出這一違規舉動，違反了國際奧委會對於領獎裝備只能出現一家的準則，且並未在賽前與匹克進行任何溝通。目前匹克已就此事通過巴西奧委會交涉。」

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