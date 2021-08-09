差21歲父女戀1年就閃婚　他生前喊同歸於盡原因曝：事情大條了

▲游女之前曾涉嫌將丈夫推下樓，當時丈夫命大，送醫急救後逃過死劫。



圖文／鏡週刊

2013年3月，一名70歲顏姓老翁遭49歲的游姓再婚妻子下藥奪命，當年承辦本案的員警黃聖明告訴本刊：「游女看不出喪夫之痛，到她住家進行訪查時，發現死者的遺物已經全被清空，連一張照片、一件衣物都沒有，之後，帶她到案發現場模擬，她每次講的內容都不一樣，只能根據她的說法不斷查證，再一一突破謊言，偵查期間，她一直調整供詞，最後乾脆推說忘了，後來安排測謊，結果她也沒通過。」

另一方面，旅館人員也向警方透露，游女打電話到櫃台求救後，他們立刻趕往查看，但房門緊閉，敲門後才聽見游回應：「等我一下，我換個衣服。」過了一陣子，游終於開門，但臉上看不出一絲慌亂或緊張。此外，警方也發現，淋浴間就在浴池旁，只用透明玻璃隔間，但游卻聲稱淋浴時無法察覺丈夫出現異狀，十分不合理。

▼49歲的游女被帶回案發現場模擬，但說法前後矛盾，引起警方懷疑。



黃聖明說：「游女很不老實，一直在編故事，她說當天是丈夫主動邀約，因為他很愛泡溫泉，之前也曾約鄰居泡湯，但鄰居否認。游還說丈夫有吃安眠藥的習慣，甚至把它當止痛藥吃，平常都會到某藥房買藥，但藥房老闆根本不認識他。」警方深入追查，發現死者沒有服用佐沛眠的紀錄，卻意外查出案發前五個月，游曾看診拿過該藥，不過游仍否認，辯稱不知情。

▼游女經營卡拉OK店，積欠大筆債務，為了奪產，決定謀殺親夫。



警方進一步調查發現，游女在基隆經營卡拉OK店多年，從船公司退休的顏是店裡常客，出手闊綽。喪偶多年的顏因子女都已成家，1人獨居基隆，渴望有人關心，遇到游後，彼此很聊得來，加上游交際手腕好，很得顏的疼愛，2人認識不到1年就登記結婚。但因2人年紀相差21歲，加上游離過婚、有小孩、工作環境複雜，顏的子女都反對這門婚事。

▼當年承辦的警官沈瑞坤（右）、黃聖明（左），對這起命案印象深刻。



婚後，顏得知妻子經營卡拉OK店積欠大筆債務，曾大方送給她200多萬元及一筆土地幫她還債，游嘗到甜頭後，對丈夫的財產起了貪念，不斷地向他討錢，甚至偷偷將他的土地過戶到自己名下。

顏後來收到國稅局的稅單，才發現土地遭過戶，打電話向妹妹求助，不斷地說：「糟了，糟了，事情大條了，土地被過戶了！」還揚言要把土地討回來，否則就要跟妻子同歸於盡。



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