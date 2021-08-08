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「4大星座」鬼月恐大破財！天秤耳根軟就GG　射手吃喝娛樂狂噴錢

▲▼錢包。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲命理師「清水孟國際塔羅」小孟老師點名4星座鬼月大破財。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

今天是8月8日父親節，也剛好是農曆7月「鬼門開」的日子，清水孟國際塔羅小孟老師特別整理了，在鬼月有可能會破財的四個星座，包含天秤座可能會因為無法拒絕別人，買下自己不想買的東西，射手座則可能在飲食娛樂方面破財，另外也點名了摩羯座及水瓶座。

小孟老師點名「鬼月破財」星座如下。

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TOP4，天秤座：
天秤座鬼月土星與木星逆行進入天秤的偏財宮，加上凱龍星逆行在牡羊的本命宮，顯示鬼月牡羊座會因為無法拒絕他人而破財。例如：朋友約你吃飯聚會、同事找你一起團購等等。可能是你容易被他人影響，也可能是你覺得這是小錢。小孟老師在此建議你，先訂好鬼月的存錢目標，領薪水時馬上把錢存起來，由於手上的現金有限，有助提升你的控管能力。

TOP3，射手座：
冥王星逆行進入射手座的正財宮，顯示鬼月射手座會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你常常需要舒壓釋放，例如：你經常跟朋友同事聚餐、唱歌、按摩等等。也可能是你很懂得照顧自己，時常購買好的東西犒賞自己。小孟老師建議，面對問題才能對症下藥，找出解決壓力的方法，才不會一直漏財唷。

TOP2，魔羯座：
冥王星逆行進入魔羯本命宮，加上土星與木星逆行進入正財宮顯示，魔羯要小心鬼月要創業或投資的朋友，要注意千萬不要加碼以免破財。因此想創業當老闆的人，請你務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如：租金、特色性、巿場是否飽和等等。想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。

TOP1，水瓶座：
鬼月木星與土星逆行進入本命宮，顯示你容易被洗腦，當你到百貨公司消費時，銷售員告訴你只剩一件或者特價只到今天你就會衝動消費，當你買完之後才發現原來還有別的地方賣得更便宜，使你後悔莫及。另外當你外出要購買商品時，當你聽見哪裡有特賣、促銷活動時，原本沒打算要消費的你，會認為撿到便宜了，卻越買越多花了一堆錢到月底你才了解自己買了很多不必要的東西。

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