桃園「大竹區新地標」電梯內竟下雨　民眾搭乘嚇壞：啟用不到1年

▲「大竹區新地標」大樓、發生電梯內下雨情事。（圖／翻攝蘆竹區公所網站）

記者楊淑媛／桃園報導

外表美侖美奐，啟用不到一年的桃園蘆竹區興仁活動中心，本月4日因一場大雨，竟出現大量雨水滲入電梯機坑，出現電梯內下雨的情事，致當日出入中心內3樓托嬰中心及4樓長照中心的民眾，心生害怕不敢搭乘！由於該大樓電梯是前往公托中心和老人日照中心的家長、小孩和老人們，每天都需要搭乘的交通工具，民眾籲請市府重視！

▲市府安排電梯廠商進場查修，機坑積水已抽乾，電梯正常使用。（圖／市府提供）

市府工務局8日表示，有關蘆竹興仁活動中心電梯漏水案，經查係因近日豪雨過大，雨水漫流進電梯，機坑內積水無法消退引發跳機。機電廠商於7日即到場檢修，發現控制盤內抽水馬達使用單位誤調整為關閉，現已開啟啟動抽水。

目前機坑已抽乾，並安排電梯廠商8日下午進場查修，電梯皆已查修完畢，並正常使用，後續將儘速安排雨遮、門檻施做。新工處經檢討，將於頂樓後側再加做門檻擋水，前側(近興仁路)也會增做雨遮。

桃園蘆竹區興仁活動中心座落於大竹重劃區內，因原大竹圖書分館僅約200餘坪，空間過小且無電梯設備，市府考量大竹地區人口成長快速，2016年斥資3億餘元、發包興建多功能的現代化大樓，內部除規劃桃園市圖書館大竹分館，以及里民活動中心，3樓做為公托中心、4樓則設置老人日照中心等規劃，該工程於去年10月底完工啟用，市府喻為大竹地區新地標。

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