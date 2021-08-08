猥褻環島正妹！色男淚喊「願和解」卻搞消失　法官怒了…判他進去關

▲花蓮色男猥褻女子，被告喊願意和解後卻音訊全無，法官怒撤銷他緩刑，判他須入監服刑1年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮梁姓男子在路上見到女子小花（化名）獨自徒步環島而起色心，佯稱可送小花到雲山水附近，但卻將人載到米棧橋下開口討抱，被拒絕後他竟恐嚇，「我有刀，槍在車廂內，妳再走我就一拳過去打妳！」隨後衝上前掐住對方脖子、襲臀等猥褻得逞。案經小花報警提告，梁男假裝和解，獲判6個月徒刑可易科罰金，但事後卻是消失無蹤，小花上訴後，二審法官怒判他有期徒刑1年。

判決書指出，梁男2020年7月2日騎車行經壽豐吳全路段時，見到小花獨自徒步環島，便上前去搭訕，佯稱可以送小花到雲山水附近，卻是將人載到米棧橋下，隨後開口討抱，但遭到小花拒絕，沒想到梁男竟惱羞出言恐嚇，「我有刀，槍在車廂內，妳再走我就一拳過去打妳！」接著衝上前去毆打小花。

事發當下，小花急著報警，但梁男卻一把將手機搶走，並伸手掐住小花脖子，還強摸小花臀部，導致小花全身多處擦挫傷，之後更出現持續性憂鬱症惡化及創傷後壓力症候群。直到有正義的路人經過出聲喝斥，梁男才驚慌失措騎車逃離，而路人隨後也陪同小花到警局報案提告，警方才循線將人逮捕。

然而，一審時，梁男不斷向小花道歉，並願意依調解條件給付賠償金及寫悔過書，再加上他也沒有前科，法官因此將他判處6個月徒刑，緩刑2年。孰料，梁男自此之後竟音訊全無，不賠錢、悔過書也多次藉故拖延，導致小花憂鬱症惡化，憤而提出上訴，而二審法官認為梁男犯後態度不佳，最終怒取消他的緩刑，改判有期徒刑1年。